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В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода
В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода - РИА Новости Крым, 03.05.2024
В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода
В Симферополь из Нижнего Новгорода впервые начнет курсировать пассажирский поезд №552/551 "Таврия", сообщает в пятницу пресс-служба компании-перевозчика "Гранд... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T17:55
2024-05-03T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Симферополь из Нижнего Новгорода впервые начнет курсировать пассажирский поезд №552/551 "Таврия", сообщает в пятницу пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Из Нижнего Новгорода состав будет уходить 26, 30 мая, 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня, 5, 9, 15 июля, из Симферополя - 23, 27 мая, 2, 6, 12, 16, 22, 26 июня, 2, 6, 12 июля. Дальнейшего расписания пока нет. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, крупные города по пути следования - Арзамас, Саранск, Пенза, Балашов, Новочеркасск, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Тамань. В Крыму поезд сделает остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.Из Нижнего Новгорода в Крым можно доехать также на поезде №183/184 Мурманск — Севастополь (отправление из Нижнего Новгорода от станции Стригино), напоминают в пресс-службе.Новый сезонный поезд в Крым из Волгограда начнет курсировать с 28 апреля, сообщала ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в путиВ Крым по "летней" льготе: как выгодно купить школьный ж/д-билетВозобновлена продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым на май-июнь
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В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода

"Гранд Сервис Экспресс" впервые назначил поезд из Нижнего Новгорода в Симферополь

17:55 03.05.2024 (обновлено: 18:00 03.05.2024)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Симферополь из Нижнего Новгорода впервые начнет курсировать пассажирский поезд №552/551 "Таврия", сообщает в пятницу пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №552/551 будет отправляться с Московского вокзала Нижнего Новгорода в 00:09 и прибывать в Симферополь через двое суток в 06:00. Из Симферополя поезд будет отправляться в 21:10 и прибывать на Московский вокзал Нижнего Новгорода через день в 21:00. Продажи уже открыты", - сказано в сообщении.
Из Нижнего Новгорода состав будет уходить 26, 30 мая, 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня, 5, 9, 15 июля, из Симферополя - 23, 27 мая, 2, 6, 12, 16, 22, 26 июня, 2, 6, 12 июля. Дальнейшего расписания пока нет. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, крупные города по пути следования - Арзамас, Саранск, Пенза, Балашов, Новочеркасск, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Тамань. В Крыму поезд сделает остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.
Из Нижнего Новгорода в Крым можно доехать также на поезде №183/184 Мурманск — Севастополь (отправление из Нижнего Новгорода от станции Стригино), напоминают в пресс-службе.
Новый сезонный поезд в Крым из Волгограда начнет курсировать с 28 апреля, сообщала ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
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