https://crimea.ria.ru/20240426/v-krym-zapuskayut-sezonnyy-poezd-iz-volgograda-1136892720.html

В Крым запускают сезонный поезд из Волгограда

В Крым запускают сезонный поезд из Волгограда - РИА Новости Крым, 26.04.2024

В Крым запускают сезонный поезд из Волгограда

Новый сезонный поезд в Крым из Волгограда начнет курсировать с 28 апреля. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T17:06

2024-04-26T17:06

2024-04-26T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Новый сезонный поезд в Крым из Волгограда начнет курсировать с 28 апреля. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В первый рейс состав № 585/586 отправится из Симферополя 28 апреля, из Волгограда - 30 апреля.Состав будет следовать через Сальск в Ростовской области, Краснодар, Тамань, в Крыму будет останавливаться на стациях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.В состав включены купейные вагоны с классами обслуживания 2К и 2Ф и плацкартные вагоны с классами обслуживания 3Э и 3Б. "Класс обслуживания 3Б предполагает возможность взять с собой в поездку домашнего питомца. Такие вагоны впервые включают в состав этого поезда. Штабной вагон оборудован купе для перевозки маломобильных пассажиров", - рассказали в "Гранд Сервис Экспрессе".Поезд подойдет жителям Волгоградской области и Краснодарского края, которые планируют добраться в Крым, а также тем, кто хочет спланировать отпуск сразу в трех регионах. "В Волгограде работает аэропорт, поэтому пассажиры могут добраться до этого города на самолете. Далее можно продолжить путешествие на "Таврии" непосредственно в Крым или с промежуточной остановкой в Краснодаре", - добавил перевозчик.Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" объявила о запуске второго дополнительного поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Он будет следовать до Евпатории, первый состав отправится из Петербурга 27 апреля.Билеты в Крым для детей от 10 до 17 лет можно будет купить по льготной цене, для этого необходима справка из учебного учреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в путиВторой ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-ПетербургомВ Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, волгоград, краснодарский край, транспорт, логистика, железные дороги крыма, железная дорога, гранд сервис экспресс, общество, новости крыма