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Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути

Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути

Время в пути от Москвы до курортов Черноморского региона следует сократить до 16 часов. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. Оно... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T21:51

2024-04-25T21:51

2024-04-25T21:53

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Время в пути от Москвы до курортов Черноморского региона следует сократить до 16 часов. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. Оно опубликовано на сайте Кремля.Доклад о проделанной правительством работе необходимо предоставить до 15 июня, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В начале марта Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" объявила о запуске второго дополнительного поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Он будет следовать до Евпатории, первый состав отправится из Петербурга 27 апреля.Билеты в Крым для детей от 10 до 17 лет можно будет купить по льготной цене, для этого необходима справка из учебного учреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Возобновлена продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым на май-июньТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуСезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория

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