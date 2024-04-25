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Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути
Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути
Время в пути от Москвы до курортов Черноморского региона следует сократить до 16 часов. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. Оно... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T21:51
2024-04-25T21:53
владимир путин (политик)
россия
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Время в пути от Москвы до курортов Черноморского региона следует сократить до 16 часов. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. Оно опубликовано на сайте Кремля.Доклад о проделанной правительством работе необходимо предоставить до 15 июня, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В начале марта Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" объявила о запуске второго дополнительного поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Он будет следовать до Евпатории, первый состав отправится из Петербурга 27 апреля.Билеты в Крым для детей от 10 до 17 лет можно будет купить по льготной цене, для этого необходима справка из учебного учреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Возобновлена продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым на май-июньТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуСезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория
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владимир путин (политик), россия, москва, михаил мишустин, логистика, транспорт, общественный транспорт, железные дороги крыма, железная дорога, новости
Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути

Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черного моря до 16 часов

21:51 25.04.2024 (обновлено: 21:53 25.04.2024)
 
© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорогаПоезд "Таврия"
Поезд Таврия
© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Время в пути от Москвы до курортов Черноморского региона следует сократить до 16 часов. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин. Оно опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации <...> с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы <...> о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов", - говорится в поручении по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья.

Доклад о проделанной правительством работе необходимо предоставить до 15 июня, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В начале марта Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.
Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" объявила о запуске второго дополнительного поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Он будет следовать до Евпатории, первый состав отправится из Петербурга 27 апреля.
Билеты в Крым для детей от 10 до 17 лет можно будет купить по льготной цене, для этого необходима справка из учебного учреждения.
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Владимир Путин (политик)РоссияМоскваМихаил МишустинЛогистикаТранспортОбщественный транспортЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаНовости
 
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