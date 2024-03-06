https://crimea.ria.ru/20240306/putin-prizval-rasshirit-zhd-puti-v-storonu-azovskogo-i-chernogo-morey-1135467925.html

Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей

Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей

Президент России Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T18:34

2024-03-06T18:34

2024-03-06T18:37

владимир путин (политик)

россия

железные дороги крыма

поезд

поезд "таврия"

транспорт

логистика

новости

туризм

внутренний туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134610807_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_24bb06359e65a457f9b0ac4fccb2eca2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Об этом он заявил в ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в среду.Он добавил, что уже поставлена задача сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. Путин подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.Президент напомнил, что в своем послании Федеральному собранию он объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит Азовский и Черноморские регионы. В рамках проекта будут построены современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.В конце 2023 года Путин отметил, что при временно закрытых аэропортах растущий туристический поток в Крым должны обеспечить железные дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный трудЖелезные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назадДля поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, железные дороги крыма, поезд, поезд "таврия", транспорт, логистика, новости, туризм, внутренний туризм, туризм в крыму