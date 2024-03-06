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Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
Президент России Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T18:34
2024-03-06T18:34
2024-03-06T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Об этом он заявил в ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в среду.Он добавил, что уже поставлена задача сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. Путин подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.Президент напомнил, что в своем послании Федеральному собранию он объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит Азовский и Черноморские регионы. В рамках проекта будут построены современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.В конце 2023 года Путин отметил, что при временно закрытых аэропортах растущий туристический поток в Крым должны обеспечить железные дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный трудЖелезные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назадДля поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет
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Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
Путин: пропускную способность железных дорог к Азовскому и Черному морям надо расширить
18:34 06.03.2024 (обновлено: 18:37 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Об этом он заявил в ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в среду.
"Прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железных дорог в сторону Азовского и Черного морей. В том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении", - сказал глава государства.
Он добавил, что уже поставлена задача сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. Путин подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.
Президент напомнил, что в своем послании Федеральному собранию он объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит Азовский и Черноморские регионы. В рамках проекта будут построены современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.
"Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе - пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта", - отметил Путин.
В конце 2023 года Путин отметил, что при временно закрытых аэропортах растущий туристический поток в Крым должны обеспечить железные дороги
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