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Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд
Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд
Президент России Владимир Путин наградил за доблестный труд заместителя генерального директора Крымской железной дороги Игоря Казинцева. Об этом идет речь в... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T06:59
2024-01-26T06:59
владимир путин (политик)
россия
крымская железная дорога (кжд)
награды
общество
атака украинской дрг на белгородскую область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил за доблестный труд заместителя генерального директора Крымской железной дороги Игоря Казинцева. Об этом идет речь в распоряжении президента "О поощрениях", опубликованном на портале официальной правовой информации.Наряду с Игорем Казинцевым президент наградил грамотами и благодарностями лучших специалистов из разных отраслей народного хозяйства, в разных регионах страны.Так, за смелые и решительные действия, проявленные при спасении людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, почетными грамотами были награждены сотрудники администрации Грайворонского округа Белгородской области, которые отличились в ходе эвакуации людей из районов, страдающих от украинских обстрелов.Среди награжденных - первый заместитель главы администрации Грайворонского округа Анатолий Бляшенко. Он вместе с полковником МЧС Виталием Пащенко был ранен во время нападения диверсантов на Белгородскую область. Они занимались эвакуацией людей, которых привозили к зданию администрации на автобусах из соседних сел.Железнодорожное сообщение с другими регионами России в Крыму было запущено четыре года назад. В первый рейс из северной столицы России на полуостров отправились 383 пассажира из Санкт-Петербурга, всего на борту поезда тогда проследовало около 800 человек. В 2023 году крымскими поездами воспользовались более пяти миллионов человек.Четвертого июня 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Новая Таволжанка, завязался бой. Он также указал, что у боевиков могут быть заложники и заявил о готовности встречи с ними для обсуждения этого вопроса но при условии сохранения жизней людей. Диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Российские военные нанесли по противнику удар из артиллерии - враг отошел.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаСколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздникиИз Крыма на Херсонщину поедут грузовые поезда
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, крымская железная дорога (кжд), награды, общество, атака украинской дрг на белгородскую область, новости
Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд

Замдиректора Крымской железной дороги награжден почетной грамотой президента России

06:59 26.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил за доблестный труд заместителя генерального директора Крымской железной дороги Игоря Казинцева. Об этом идет речь в распоряжении президента "О поощрениях", опубликованном на портале официальной правовой информации.

"За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации", - гласит формулировка.

Наряду с Игорем Казинцевым президент наградил грамотами и благодарностями лучших специалистов из разных отраслей народного хозяйства, в разных регионах страны.
Так, за смелые и решительные действия, проявленные при спасении людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, почетными грамотами были награждены сотрудники администрации Грайворонского округа Белгородской области, которые отличились в ходе эвакуации людей из районов, страдающих от украинских обстрелов.
Среди награжденных - первый заместитель главы администрации Грайворонского округа Анатолий Бляшенко. Он вместе с полковником МЧС Виталием Пащенко был ранен во время нападения диверсантов на Белгородскую область. Они занимались эвакуацией людей, которых привозили к зданию администрации на автобусах из соседних сел.
Железнодорожное сообщение с другими регионами России в Крыму было запущено четыре года назад. В первый рейс из северной столицы России на полуостров отправились 383 пассажира из Санкт-Петербурга, всего на борту поезда тогда проследовало около 800 человек. В 2023 году крымскими поездами воспользовались более пяти миллионов человек.
Четвертого июня 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Новая Таволжанка, завязался бой. Он также указал, что у боевиков могут быть заложники и заявил о готовности встречи с ними для обсуждения этого вопроса но при условии сохранения жизней людей. Диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Российские военные нанесли по противнику удар из артиллерии - враг отошел.
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