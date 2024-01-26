Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд
Замдиректора Крымской железной дороги награжден почетной грамотой президента России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил за доблестный труд заместителя генерального директора Крымской железной дороги Игоря Казинцева. Об этом идет речь в распоряжении президента "О поощрениях", опубликованном на портале официальной правовой информации.
"За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации", - гласит формулировка.
Наряду с Игорем Казинцевым президент наградил грамотами и благодарностями лучших специалистов из разных отраслей народного хозяйства, в разных регионах страны.
Так, за смелые и решительные действия, проявленные при спасении людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, почетными грамотами были награждены сотрудники администрации Грайворонского округа Белгородской области, которые отличились в ходе эвакуации людей из районов, страдающих от украинских обстрелов.
Среди награжденных - первый заместитель главы администрации Грайворонского округа Анатолий Бляшенко. Он вместе с полковником МЧС Виталием Пащенко был ранен во время нападения диверсантов на Белгородскую область. Они занимались эвакуацией людей, которых привозили к зданию администрации на автобусах из соседних сел.
Железнодорожное сообщение с другими регионами России в Крыму было запущено четыре года назад. В первый рейс из северной столицы России на полуостров отправились 383 пассажира из Санкт-Петербурга, всего на борту поезда тогда проследовало около 800 человек. В 2023 году крымскими поездами воспользовались более пяти миллионов человек.
Четвертого июня 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Новая Таволжанка, завязался бой. Он также указал, что у боевиков могут быть заложники и заявил о готовности встречи с ними для обсуждения этого вопроса но при условии сохранения жизней людей. Диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Российские военные нанесли по противнику удар из артиллерии - враг отошел.
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