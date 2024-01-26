https://crimea.ria.ru/20240126/putin-nagradil-rabotnika-krymskoy-zheleznoy-dorogi-za-doblestnyy-trud-1134465832.html

Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд

Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд

Президент России Владимир Путин наградил за доблестный труд заместителя генерального директора Крымской железной дороги Игоря Казинцева. Об этом идет речь в... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T06:59

2024-01-26T06:59

2024-01-26T06:59

владимир путин (политик)

россия

крымская железная дорога (кжд)

награды

общество

атака украинской дрг на белгородскую область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил за доблестный труд заместителя генерального директора Крымской железной дороги Игоря Казинцева. Об этом идет речь в распоряжении президента "О поощрениях", опубликованном на портале официальной правовой информации.Наряду с Игорем Казинцевым президент наградил грамотами и благодарностями лучших специалистов из разных отраслей народного хозяйства, в разных регионах страны.Так, за смелые и решительные действия, проявленные при спасении людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, почетными грамотами были награждены сотрудники администрации Грайворонского округа Белгородской области, которые отличились в ходе эвакуации людей из районов, страдающих от украинских обстрелов.Среди награжденных - первый заместитель главы администрации Грайворонского округа Анатолий Бляшенко. Он вместе с полковником МЧС Виталием Пащенко был ранен во время нападения диверсантов на Белгородскую область. Они занимались эвакуацией людей, которых привозили к зданию администрации на автобусах из соседних сел.Железнодорожное сообщение с другими регионами России в Крыму было запущено четыре года назад. В первый рейс из северной столицы России на полуостров отправились 383 пассажира из Санкт-Петербурга, всего на борту поезда тогда проследовало около 800 человек. В 2023 году крымскими поездами воспользовались более пяти миллионов человек.Четвертого июня 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Новая Таволжанка, завязался бой. Он также указал, что у боевиков могут быть заложники и заявил о готовности встречи с ними для обсуждения этого вопроса но при условии сохранения жизней людей. Диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Российские военные нанесли по противнику удар из артиллерии - враг отошел.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейсаСколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздникиИз Крыма на Херсонщину поедут грузовые поезда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, крымская железная дорога (кжд), награды, общество, атака украинской дрг на белгородскую область, новости