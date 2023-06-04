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Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресечена - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресечена
Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресечена - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресечена
Диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Российские военные нанесли по противнику... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T18:49
2023-06-04T18:57
атака украинской дрг на белгородскую область
белгородская область
министерство обороны рф
происшествия
новости
общество
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Российские военные нанесли по противнику удар из артиллерии - враг отошел. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны.Вечером 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Новая Таволжанка, завязался бой. Он также указал, что у боевиков могут быть заложники и заявил о готовности встречи с ними для обсуждения этого вопроса но при условии сохранения жизней людей.Это уже не первая попытка боевиков прорвать российскую границу в этом направлении. Первого мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией.Позже, нарастив усилия, была предпринята еще одна попытка прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По ним нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого после понесенных потерь противник отошел в направлении Жовтневого.Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГВ Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойКак встретит Крым детей из Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20230604/byut-po-tsentru-goroda-v-shebekino-goryat-rynok-i-zernokhranilische-1129176995.html
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атака украинской дрг на белгородскую область, белгородская область, министерство обороны рф, происшествия, новости, общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность
Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресечена

Минобороны: по ДРГ в Белгородской области нанесен артиллерийский удар - противник отошел

18:49 04.06.2023 (обновлено: 18:57 04.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ
Работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Российские военные нанесли по противнику удар из артиллерии - враг отошел. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны.
"4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - сообщили в оборонном ведомстве.
Вечером 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Новая Таволжанка, завязался бой. Он также указал, что у боевиков могут быть заложники и заявил о готовности встречи с ними для обсуждения этого вопроса но при условии сохранения жизней людей.
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Это уже не первая попытка боевиков прорвать российскую границу в этом направлении. Первого мая несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли попытку прорвать российскую границу после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". В результате огневого поражения ВС РФ противник отошел в направлении Плетеневки.
Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией.
Позже, нарастив усилия, была предпринята еще одна попытка прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По ним нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого после понесенных потерь противник отошел в направлении Жовтневого.
Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.
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