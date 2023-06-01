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Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ
Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ
Несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли рано утром в четверг попытку прорвать российскую границу. Противник не... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T20:30
2023-06-01T20:30
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
белгородская область
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
атака украинской дрг на белгородскую область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли рано утром в четверг попытку прорвать российскую границу. Противник не прошел. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Днем в четверг в ведомстве рассказали, что российские военные сорвали попытку украинских формирований вторгнуться на территорию городского округа Шебекино Белгородской области."В 03.57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино" на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка, противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанск, международный автомобильный пункт пропуска "Шебекино"", - уточнили детали в МО. В результате огневого поражения ВС РФ уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Противник отошел в направлении Плетеневки. Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией, добавили в ведомстве. "Еще одна группа из 20-ти украинских боевиков в сопровождении двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия Государственной границы Западного военного округа она была рассеяна.Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину", - проинформировали в Минобороны. Подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа усилили бронегруппой. Кроме того, в 04.57 по резервам противника в районах Огурцово и Гатище было нанесено два удара армейской авиацией ВКС России. С 6 утра противник, нарастив усилия, предпринял еще одну попытку прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По противнику нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого противник после понесенных потерь отошел в направлении Жовтневого. В ходе боя украинские террористы потеряли 12 боевиков, две боевые бронированные машины и пикап. По отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиацией."Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап", - заключили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновЧто стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, белгородская область, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, атака украинской дрг на белгородскую область
Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ

Минобороны: границу РФ пытались прорвать несколько групп украинских боевиков с техникой

20:30 01.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли рано утром в четверг попытку прорвать российскую границу. Противник не прошел. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Днем в четверг в ведомстве рассказали, что российские военные сорвали попытку украинских формирований вторгнуться на территорию городского округа Шебекино Белгородской области.
"В 03.57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино" на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка, противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанск, международный автомобильный пункт пропуска "Шебекино"", - уточнили детали в МО.
В результате огневого поражения ВС РФ уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Противник отошел в направлении Плетеневки.
Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией, добавили в ведомстве.
"Еще одна группа из 20-ти украинских боевиков в сопровождении двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия Государственной границы Западного военного округа она была рассеяна.Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину", - проинформировали в Минобороны.
Подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа усилили бронегруппой. Кроме того, в 04.57 по резервам противника в районах Огурцово и Гатище было нанесено два удара армейской авиацией ВКС России.
С 6 утра противник, нарастив усилия, предпринял еще одну попытку прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По противнику нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого противник после понесенных потерь отошел в направлении Жовтневого. В ходе боя украинские террористы потеряли 12 боевиков, две боевые бронированные машины и пикап.
По отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиацией.
"Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап", - заключили в Минобороны.
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