https://crimea.ria.ru/20230601/neskolko-popytok-vtorzheniya-podrobnosti-ot-minoborony-ob-atakakh-vsu-1129137073.html

Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ

Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ

Несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли рано утром в четверг попытку прорвать российскую границу. Противник не... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T20:30

2023-06-01T20:30

2023-06-01T20:30

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сво

белгородская область

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

атака украинской дрг на белгородскую область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128005471_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_6e4c907f3e5ea89f97815e33f738d166.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Несколько групп из десятков украинских боевиков в сопровождении бронетехники предприняли рано утром в четверг попытку прорвать российскую границу. Противник не прошел. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Днем в четверг в ведомстве рассказали, что российские военные сорвали попытку украинских формирований вторгнуться на территорию городского округа Шебекино Белгородской области."В 03.57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино" на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка, противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанск, международный автомобильный пункт пропуска "Шебекино"", - уточнили детали в МО. В результате огневого поражения ВС РФ уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Противник отошел в направлении Плетеневки. Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Часть подорвалась на минном поле, а остатки уничтожены российской артиллерией, добавили в ведомстве. "Еще одна группа из 20-ти украинских боевиков в сопровождении двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия Государственной границы Западного военного округа она была рассеяна.Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину", - проинформировали в Минобороны. Подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа усилили бронегруппой. Кроме того, в 04.57 по резервам противника в районах Огурцово и Гатище было нанесено два удара армейской авиацией ВКС России. С 6 утра противник, нарастив усилия, предпринял еще одну попытку прорыва на территорию РФ из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", перечислили в Минобороны. По противнику нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого противник после понесенных потерь отошел в направлении Жовтневого. В ходе боя украинские террористы потеряли 12 боевиков, две боевые бронированные машины и пикап. По отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиацией."Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап", - заключили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновЧто стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, белгородская область, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, атака украинской дрг на белгородскую область