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Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в Шебекино - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в Шебекино
Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в Шебекино - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в Шебекино
Российские военные сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию городского округа Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот,... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T12:47
2023-06-01T13:03
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию городского округа Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Об этом заявили в Минобороны РФ.Российские военнослужащие отразили три атаки украинских террористических формирований. Армейская авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы нанесли два удара по противнику, добавили в ведомстве. "В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено", - уточнили в Минобороны. По данным министерства, на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град" и один пикап.22 мая украинские боевики проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. От рук диверсантов в селе Козинка погиб местный житель, который служил в территориальной обороне. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь. 13 человек получили ранения. Девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации. 23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. По словам местных жителей, в составе диверсионно-разведывательной группы, помимо украинцев, находились американцы и поляки. Читайте также на РИА Новости Крым:Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновЧто стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в Шебекино

Минобороны: ВС РФ сорвали вторжение в Шебекино двух украинских мотопехотных рот с танками

12:47 01.06.2023 (обновлено: 13:03 01.06.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию городского округа Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Около 3 часов утра после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие отразили три атаки украинских террористических формирований. Армейская авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы нанесли два удара по противнику, добавили в ведомстве.
"В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено", - уточнили в Минобороны.
По данным министерства, на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град" и один пикап.
22 мая украинские боевики проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. От рук диверсантов в селе Козинка погиб местный житель, который служил в территориальной обороне. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь. 13 человек получили ранения. Девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.
23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. По словам местных жителей, в составе диверсионно-разведывательной группы, помимо украинцев, находились американцы и поляки.
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