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Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области
Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, российские силовики принимают меры по ликвидации. Об... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T14:22
2023-05-22T14:34
белгородская область
диверсанты
происшествия
вячеслав гладков
украина
россия
новости
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, российские силовики принимают меры по ликвидации. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.20 апреля еще одна украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГРиски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииУгрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР
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белгородская область, диверсанты, происшествия, вячеслав гладков, украина, россия, новости, безопасность, общество
Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области

Гладков: украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области

14:22 22.05.2023 (обновлено: 14:34 22.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, российские силовики принимают меры по ликвидации. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", – написал в своем Telegram-канале Гладков. И отметил, что будет сообщать подробности.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
6 апреля, 12:24
Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
20 апреля еще одна украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.
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Белгородская областьДиверсантыПроисшествияВячеслав ГладковУкраинаРоссияНовостиБезопасностьОбщество
 
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