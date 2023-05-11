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Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР
Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР
Служба безопасности Украины пыталась вынудить первого заместителя министра МЧС Донецкой Народной Республики передавать Киеву закрытую информацию, они угрожали... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T12:52
2023-05-11T12:52
2023-05-11T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины пыталась вынудить первого заместителя министра МЧС Донецкой Народной Республики передавать Киеву закрытую информацию, они угрожали расправой над его супругой. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ сообщает РИА Новости."УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги", - говорится в сообщении.По данным ведомства, супруга чиновника 1 марта выехала в Харьков на похороны своей матери и была там задержана украинскими спецслужбами. Угрожая ей физической расправой, сотрудники СБУ пытались принудить его к передаче закрытой информации, уточнили в ведомстве.Жену чиновника удалось освободить в результате проведенной российскими спецслужбами оперативной игры. Уточняется, что она выехала с территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в центре СамарыЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способГотовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант
https://crimea.ria.ru/20230503/u-poymannykh-v-krymu-ukrainskikh-agentov-nashli-6-kg-britanskogo-plastida-1128508096.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), донецкая народная республика (днр), россия, украина, происшествия, сво, безопасность, харьков
Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР
ФСБ: сотрудники СБУ пытались завербовать первого замглавы МЧС Донецкой Народной Республики
12:52 11.05.2023 (обновлено: 12:54 11.05.2023)