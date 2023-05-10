https://crimea.ria.ru/20230510/gotovil-pokushenie-i-terakty--na-zaporozhe-zaderzhan-diversant-1128632642.html

Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант

Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант

В поселке городского типа Кирилловка Запорожской области предотвращено покушение на начальника местного отдела полиции, сообщает в среду УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T10:08

2023-05-10T10:08

2023-05-10T10:10

запорожская область

новые регионы россии

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

диверсанты

антитеррор

минобороны украины

главное управление разведки украины (гур)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Кирилловка Запорожской области предотвращено покушение на начальника местного отдела полиции, сообщает в среду УФСБ России по региону.Отмечается, что задержанный - 31-летний гражданин Украины, прибыл в Запорожскую область для ведения диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. Он планировал ликвидировать представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. При попытке задержания оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен сотрудниками спецназа ФСБ России.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация из опасных районов Запорожья – кого и куда везутФСБ пресекла подготовку покушений на руководство КрымаПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение

https://crimea.ria.ru/20230504/za-vse-deystviya-kieva-otvechayut-vashington-london-i-nato---zakharova-1128524387.html

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новые регионы россии, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, диверсанты, антитеррор, минобороны украины, главное управление разведки украины (гур), новости