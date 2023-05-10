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Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант
Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант
В поселке городского типа Кирилловка Запорожской области предотвращено покушение на начальника местного отдела полиции, сообщает в среду УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T10:08
2023-05-10T10:10
запорожская область
новые регионы россии
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
диверсанты
антитеррор
минобороны украины
главное управление разведки украины (гур)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Кирилловка Запорожской области предотвращено покушение на начальника местного отдела полиции, сообщает в среду УФСБ России по региону.Отмечается, что задержанный - 31-летний гражданин Украины, прибыл в Запорожскую область для ведения диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. Он планировал ликвидировать представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. При попытке задержания оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен сотрудниками спецназа ФСБ России.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация из опасных районов Запорожья – кого и куда везутФСБ пресекла подготовку покушений на руководство КрымаПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение
https://crimea.ria.ru/20230504/za-vse-deystviya-kieva-otvechayut-vashington-london-i-nato---zakharova-1128524387.html
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запорожская область, новые регионы россии, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, диверсанты, антитеррор, минобороны украины, главное управление разведки украины (гур), новости
Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант

В Запорожской области ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции

10:08 10.05.2023 (обновлено: 10:10 10.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Кирилловка Запорожской области предотвращено покушение на начальника местного отдела полиции, сообщает в среду УФСБ России по региону.
"Предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Балабин Ю.А.", - цитирует сообщение РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
4 мая, 10:41
За все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова
Отмечается, что задержанный - 31-летний гражданин Украины, прибыл в Запорожскую область для ведения диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. Он планировал ликвидировать представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. При попытке задержания оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен сотрудниками спецназа ФСБ России.
ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство.
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Запорожская областьНовые регионы РоссииПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактДиверсантыАнтитеррорМинобороны УкраиныГлавное управление разведки Украины (ГУР)Новости
 
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