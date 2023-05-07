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Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230507/pochemu-uchastilis-terakty-i-diversii-so-storony-ukrainy---mnenie-1128592677.html
Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение
Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение
Теракты и атаки дронов на российские территории – это попытки украинских властей имитировать хоть какие-то активные боевые действия при полной неспособности к... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T16:37
2023-05-07T15:48
эксклюзивы риа новости крым
украина
диверсия
диверсанты
теракт
россия
сво
мнения
минобороны украины
александр хроленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Теракты и атаки дронов на российские территории – это попытки украинских властей имитировать хоть какие-то активные боевые действия при полной неспособности к реальному наступлению. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан I ранга в запасе Александр Хроленко.По его словам, разрекламированное украинскими властями контрнаступление может привести к "контротступлению до самого Львова".Для наступления необходимо троекратное превосходство над противником в живой силе, вооружении и количестве боеприпасов. Украина на данный момент не имеет таких ресурсов. Чиновники оборонного ведомства пытаются хоть как-то оправдаться в глазах своих западных союзников, чтобы не прекращались поставки оружия и боеприпасов из-за рубежа, говорил эксперт."И вот ради этого все эти жалкие налеты и попытки устраивать теракты, - объясняет Хроленко. - Но зто попытка подменить контрнаступление вот этими фокусами квартала, сами знаете какого".Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желаний &gt;&gt;Ранее 7 мая силами ФСБ и МВД была пресечена деятельность украинской ДРГ на территории Ивановской области. По заданию ГУР Минобороны Украины террористы пытались с помощью дронов совершить диверсию на военном аэродроме "Северный".Взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова на Черниговщине. Пилот и другие члены ДРГ были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения, сообщили в ФСБ.6 мая украинские спецслужбы организовали покушение на известного российского писателя Захара Прилепина. Накануне сотрудники ведомства предотвратили серию терактов на территории Республики Крым, целью которых было покушение на жизнь главы республики Сергея Аксенова, председателя Государственного совета Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СКЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способНочная атака беспилотников на Крым: что известно
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украина, диверсия, диверсанты, теракт, россия, сво, мнения, минобороны украины, александр хроленко, контрнаступление всу, безопасность
Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение

Эксперт: диверсии и теракты – это слабые попытки Украины имитировать боевые действия

16:37 07.05.2023
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкГрузовой поезд сошёл с рельсов в Брянской области
Грузовой поезд сошёл с рельсов в Брянской области
© СК РФ
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Теракты и атаки дронов на российские территории – это попытки украинских властей имитировать хоть какие-то активные боевые действия при полной неспособности к реальному наступлению. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан I ранга в запасе Александр Хроленко.

"Они не могут правильно организовать контрнаступление, с соответствующей артподготовкой, вводом войск первого эшелона, второго эшелона, всего этого у них просто недостаточно. Поэтому начинается имитация, попытки устраивать какие-то теракты, атаковать какие-то объекты, и все это активно пиарится, чтобы поддержать угасающий боевой дух собственной армии и собственного населения", - считает эксперт.

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По его словам, разрекламированное украинскими властями контрнаступление может привести к "контротступлению до самого Львова".Для наступления необходимо троекратное превосходство над противником в живой силе, вооружении и количестве боеприпасов. Украина на данный момент не имеет таких ресурсов. Чиновники оборонного ведомства пытаются хоть как-то оправдаться в глазах своих западных союзников, чтобы не прекращались поставки оружия и боеприпасов из-за рубежа, говорил эксперт.
"И вот ради этого все эти жалкие налеты и попытки устраивать теракты, - объясняет Хроленко. - Но зто попытка подменить контрнаступление вот этими фокусами квартала, сами знаете какого".
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Ранее 7 мая силами ФСБ и МВД была пресечена деятельность украинской ДРГ на территории Ивановской области. По заданию ГУР Минобороны Украины террористы пытались с помощью дронов совершить диверсию на военном аэродроме "Северный".
Взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова на Черниговщине. Пилот и другие члены ДРГ были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения, сообщили в ФСБ.
6 мая украинские спецслужбы организовали покушение на известного российского писателя Захара Прилепина. Накануне сотрудники ведомства предотвратили серию терактов на территории Республики Крым, целью которых было покушение на жизнь главы республики Сергея Аксенова, председателя Государственного совета Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко.
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