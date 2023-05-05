https://crimea.ria.ru/20230505/zaschita-ot-teraktov-i-diversiy-v-krymu-predlozhili-sposob-1128539712.html

Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

В нынешней ситуации возросших рисков терактов и диверсий, в том числе в Крыму, необходимо разработать специальную инструкцию по антитеррористической... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T08:36

2023-05-05T08:36

2023-05-05T08:36

радио "спутник в крыму"

крым

безопасность республики крым и севастополя

василий кашканов

мнения

общество

антитеррор

диверсия

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Кашканов: нужно ввести обязательный инструктаж по антитеррору на всех предприятиях Кашканов: нужно ввести обязательный инструктаж по антитеррору на всех предприятиях audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В нынешней ситуации возросших рисков терактов и диверсий, в том числе в Крыму, необходимо разработать специальную инструкцию по антитеррористической безопасности и на ее основе регулярно проводить соответствующий инструктаж сотрудников абсолютно всех предприятий и организаций. Такое предложение высказал подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Кашканова, в такой инструкции, помимо прочего, должна упоминаться ответственность за ложные сведения, чтобы "немного остудить пыл тех, кто кинется искать за каждым углом террориста или диверсанта".Специалист также подчеркнул, что, несмотря на эффективную работу правоохранительных органов, каждый житель и гость Крыма должен понимать свою ответственность за общую безопасность, быть бдительным и обращать внимание на происходящее рядом с ним.Например, подозрения должно вызывать любое нестандартное поведение тех или иных лиц в стандартной ситуации. В таких случаях Кашканов призывает незамедлительно обращаться в полицию."В экстремальной ситуации лучше не геройствовать. Если наблюдается признаки подготовки к совершению диверсии или теракта, нужно оперативно известить об этом соответствующих специалистов. Не обязательно знать телефон ФСБ, можно просто позвонить по номеру 112", - советует эксперт.При этом если вы стали очевидцем внештатной ситуации, специалист советует отойти на безопасное расстояние и только потом звонить в полицию."Нужно исключить возможность какой-то негативной реакции со стороны злоумышленников, которые могут увидеть или услышать, что вы обращаетесь к правоохранителям. В этом случае вы не только подвергнете свою жизнь опасности, но и можете ускорить совершение теракта или диверсии", – пояснил Кашканов.Задержание украинских агентов в КрымуВ среду ФСБ сообщила о пресечении деятельность агентурной сети ГУР МО Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировалось осуществить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является замглавы офиса президента Украины Роман Машовец.Также органы безопасности вскрыли организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств. Он проходил через Турцию и Грузию. Бомбы маскировались под бытовые электроплиты, которые планировали использовать агенты украинской разведки в Крыму.В ходе обысков у агентов противника изъяли пять самодельных бомб, шесть килограммов пластита британского производства, электродетонаторы и другое оборудование. Найденные взрывные устройства идентичны тем, которые были применены при подрыве железнодорожных путей в Бахчисарайском районе в феврале этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздникиКак Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваВ Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики

https://crimea.ria.ru/20230420/ekspert-otsenil-shansy-zapada-sozdat-terroristicheskoe-podpole-v-krymu-1128290826.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, василий кашканов, мнения, общество, антитеррор, диверсия