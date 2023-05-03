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В Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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В Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики
В Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики
Сотрудникам ФСБ в Крыму было известно о подготовке терактов в отношении глава региона Сергея Аксенова. Об этом глава Крыма сообщил в прямом эфире "Соловьев... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T11:08
2023-05-03T12:13
сергей аксенов
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости
главное управление разведки украины (гур)
украина
новости крыма
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Сотрудникам ФСБ в Крыму было известно о подготовке терактов в отношении глава региона Сергея Аксенова. Об этом глава Крыма сообщил в прямом эфире "Соловьев Live".Глава Крыма выразил благодарность сотрудникам ФСБ за профессиональную работу.Он пояснил, что действия подобных личностей разоблачаются достаточно быстро. В том числе благодаря помощи населения. Крымчане поддерживают президента страны Владимира Путина, поддерживают Вооруженные силы РФ и занимают активную гражданскую позицию.Кроме того, Аксенов поддержал возрождение СМЕРШа на территории Крыма, так как пришло время определяться , кто за страну и общее дело, а кто – против. Последним необходимо или уезжать, или в отношении должны быть приняты в меры реагирования.ФСБ в среду утром сообщила о пресечении деятельности агентов главного управления разведки минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов назван заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.Также российские силовики пресекли канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство КрымаПодрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновникаФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
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сергей аксенов, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, главное управление разведки украины (гур), украина, новости крыма, смерш, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, покушение на руководство республики крым
В Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики

Аксенов: в Крыму знали о подготовке терактов в отношении руководства республики

11:08 03.05.2023 (обновлено: 12:13 03.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСовмин РК
Совмин РК - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Сотрудникам ФСБ в Крыму было известно о подготовке терактов в отношении глава региона Сергея Аксенова. Об этом глава Крыма сообщил в прямом эфире "Соловьев Live".
Глава Крыма выразил благодарность сотрудникам ФСБ за профессиональную работу.
"Знал о покушении раньше, так как нахожусь на связи с коллегами из службы безопасности", – сказал Аксенов на соответствующий вопрос.
Он пояснил, что действия подобных личностей разоблачаются достаточно быстро. В том числе благодаря помощи населения. Крымчане поддерживают президента страны Владимира Путина, поддерживают Вооруженные силы РФ и занимают активную гражданскую позицию.
Кроме того, Аксенов поддержал возрождение СМЕРШа на территории Крыма, так как пришло время определяться , кто за страну и общее дело, а кто – против. Последним необходимо или уезжать, или в отношении должны быть приняты в меры реагирования.
"Мы находится на пике противостояния. Сейчас не время церемониться, так как наше благородство противник принимает за слабость", – резюмировал Аксенов.
ФСБ в среду утром сообщила о пресечении деятельности агентов главного управления разведки минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов назван заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.
Также российские силовики пресекли канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.
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