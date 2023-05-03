https://crimea.ria.ru/20230503/kak-krym-zaschischen-ot-terrorizma---otvet-aksenova-1128505157.html

Как Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова

Как Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Как Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова

Уровень противодействия терроризму в Крыму достаточный, полуостров находится под надежной защитой, сил и средств для обеспечения безопасности хватает. Об этом... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T12:52

2023-05-03T12:52

2023-05-03T12:52

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Уровень противодействия терроризму в Крыму достаточный, полуостров находится под надежной защитой, сил и средств для обеспечения безопасности хватает. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24", комментируя задержание украинских агентов."Правоохранители работают системно, практически 24/7 основные сотрудники находятся на местах, поэтому принимаются максимально возможные меры для обеспечения безопасности", - сказал он.По словам Аксенова, на полуострове есть достаточная группировка военнослужащих и большое количество добровольцев, которые готовы встать на защиту Крыма в случае необходимости.Аксенов уточнил, что после попытки Украины организовать покушение он не собирается увеличивать количество своей личной охраны.ФСБ в среду утром сообщила о пресечении деятельности агентов главного управления разведки минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов назван заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство КрымаАксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти КрымаКонстантинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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