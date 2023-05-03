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Как Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Как Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова
Как Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Как Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова
Уровень противодействия терроризму в Крыму достаточный, полуостров находится под надежной защитой, сил и средств для обеспечения безопасности хватает. Об этом... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T12:52
2023-05-03T12:52
сергей аксенов
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Уровень противодействия терроризму в Крыму достаточный, полуостров находится под надежной защитой, сил и средств для обеспечения безопасности хватает. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24", комментируя задержание украинских агентов."Правоохранители работают системно, практически 24/7 основные сотрудники находятся на местах, поэтому принимаются максимально возможные меры для обеспечения безопасности", - сказал он.По словам Аксенова, на полуострове есть достаточная группировка военнослужащих и большое количество добровольцев, которые готовы встать на защиту Крыма в случае необходимости.Аксенов уточнил, что после попытки Украины организовать покушение он не собирается увеличивать количество своей личной охраны.ФСБ в среду утром сообщила о пресечении деятельности агентов главного управления разведки минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов назван заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство КрымаАксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти КрымаКонстантинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года
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сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, крым, антитеррор, новости крыма, общество, безопасность, вооруженные силы россии, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), контрнаступление всу
Как Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова

Аксенов: уровень противодействия терроризму в Крыму достаточный - он надежно защищен

12:52 03.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Уровень противодействия терроризму в Крыму достаточный, полуостров находится под надежной защитой, сил и средств для обеспечения безопасности хватает. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24", комментируя задержание украинских агентов.
"Правоохранители работают системно, практически 24/7 основные сотрудники находятся на местах, поэтому принимаются максимально возможные меры для обеспечения безопасности", - сказал он.
По словам Аксенова, на полуострове есть достаточная группировка военнослужащих и большое количество добровольцев, которые готовы встать на защиту Крыма в случае необходимости.
"Группировка достаточна на территории Крыма, мы здесь совместно работаем с подразделениями Росгвардии и другими правоохранительными структурами, добровольческие подразделения у нас есть. Очень много сегодня желающих принять участие, если придется. При этом я уверен, что наши воины остановят врага и даже не то, что остановят - полностью пресекут попытки наступления на территории Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик", - подчеркнул он.
Аксенов уточнил, что после попытки Украины организовать покушение он не собирается увеличивать количество своей личной охраны.
ФСБ в среду утром сообщила о пресечении деятельности агентов главного управления разведки минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов назван заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.
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Сергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымАнтитеррорНовости КрымаОбществоБезопасностьВооруженные силы РоссииРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Контрнаступление ВСУ
 
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