https://crimea.ria.ru/20230503/konstantinov-o-popytke-pokusheniya-takie-plany-vynashivayutsya-s-2014-goda-1128504248.html

Константинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года

Константинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Константинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года

Председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что раскрытая ФСБ попытка украинской военной разведки организовать на него покушение – как... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T12:20

2023-05-03T12:20

2023-05-03T12:20

безопасность республики крым и севастополя

владимир константинов

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что раскрытая ФСБ попытка украинской военной разведки организовать на него покушение – как минимум уже вторая за последнее время."Какое это по счету готовившееся покушение на меня? То, о которых мне известно в последнее время, – это второе. Они (украинские власти – ред.) без конца пытаются это делать, и не только на нас, а на любых мало-мальски известных людей, чтобы можно было сделать из этого акцию, "победу". Для "победы" им нужен хотя бы незначительный материал", - сказал глава Госсовета республики в эфире "Соловьев Live", отметив, что руководители Крыма знали заранее о готовившемся на них покушении.Константинов также добавил, что с момента воссоединения Крыма с Россией украинские власти пытаются реализовать подобные планы в отношении руководства республики.По словам Константинова, все в Крыму понимают, что имеют дело с людьми, у которых нет никаких нравственных ограничений, и политика которых выстроена на лжи, преступлениях и убийствах."Наши службы работают достаточно эффективно, но расслабляться никому и нигде нельзя не только в Крыму, а и целом в России. Нужно делать свое дело в ходе спецоперации и завершать ее в тех целях, которые были с самого начала намечены", - заключил глава крымского парламента.В среду ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентов ГУР МО Украины, готовивших покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также планировалось совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.ФСБ установила, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины. По данным ведомства, Машовец близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти КрымаВ Крыму знали о подготовке покушений на руководство республикиЗадержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке

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