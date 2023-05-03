https://crimea.ria.ru/20230503/zaderzhannyy-za-podgotovku-teraktov-v-krymu-rasskazal-o-svoey-verbovke-1128501290.html

Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке

Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке

Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что его завербовал лично замглавы офиса президента Украины Роман Машовец в 2022 году на... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T10:48

2023-05-03T10:48

2023-05-03T12:12

роман машовец

главное управление разведки украины (гур)

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

кирилл буданов

виктор подвальный

польша

украина

покушение на руководство республики крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что его завербовал лично замглавы офиса президента Украины Роман Машовец в 2022 году на территории Польши. Видео опроса задержанного опубликовала ФСБ России.По словам задержанного, он по предварительной договоренности с Машовцом прибыл в польский Краков, где и был завербован.Украинская военная разведка дала ему псевдоним "Сократ".Подвальный также сообщил, что пошел на сотрудничество с ГУР, поскольку его сыновья, 38-летрий Алексей и 36-летний Александр, уклонялись от мобилизации на Украине.В среду ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентов ГУР МО Украины, готовивших покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также планировалось совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.ФСБ установила, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины. По данным ведомства, Машовец близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти КрымаБомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в РоссиюПодрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман машовец, главное управление разведки украины (гур), крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), кирилл буданов, виктор подвальный, польша, украина, покушение на руководство республики крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность