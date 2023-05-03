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Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке
Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке
Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что его завербовал лично замглавы офиса президента Украины Роман Машовец в 2022 году на... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T10:48
2023-05-03T12:12
роман машовец
главное управление разведки украины (гур)
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
кирилл буданов
виктор подвальный
польша
украина
покушение на руководство республики крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что его завербовал лично замглавы офиса президента Украины Роман Машовец в 2022 году на территории Польши. Видео опроса задержанного опубликовала ФСБ России.По словам задержанного, он по предварительной договоренности с Машовцом прибыл в польский Краков, где и был завербован.Украинская военная разведка дала ему псевдоним "Сократ".Подвальный также сообщил, что пошел на сотрудничество с ГУР, поскольку его сыновья, 38-летрий Алексей и 36-летний Александр, уклонялись от мобилизации на Украине.В среду ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентов ГУР МО Украины, готовивших покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также планировалось совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.ФСБ установила, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины. По данным ведомства, Машовец близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти КрымаБомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в РоссиюПодрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновника
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роман машовец, главное управление разведки украины (гур), крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), кирилл буданов, виктор подвальный, польша, украина, покушение на руководство республики крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке

Готовивший теракты в Крыму Подвальный: меня вербовал замглавы офиса Зеленского Машовец

10:48 03.05.2023 (обновлено: 12:12 03.05.2023)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный признался, что его завербовал лично замглавы офиса президента Украины Роман Машовец в 2022 году на территории Польши. Видео опроса задержанного опубликовала ФСБ России.
"Меня завербовали в 2022 году в июне месяце, в середине июня… Я выезжал в Польшу. Конкретно завербован был Романом Машовцом, сотрудником военной разведки, близким другом главы главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова", - рассказал Подвальный.
По словам задержанного, он по предварительной договоренности с Машовцом прибыл в польский Краков, где и был завербован.
Украинская военная разведка дала ему псевдоним "Сократ".
Подвальный также сообщил, что пошел на сотрудничество с ГУР, поскольку его сыновья, 38-летрий Алексей и 36-летний Александр, уклонялись от мобилизации на Украине.
"Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины", - сказал он.
В среду ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентов ГУР МО Украины, готовивших покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также планировалось совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.
ФСБ установила, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины. По данным ведомства, Машовец близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым.
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Роман МашовецГлавное управление разведки Украины (ГУР)КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Кирилл БудановВиктор ПодвальныйПольшаУкраинаПокушение на руководство Республики КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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