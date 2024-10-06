https://crimea.ria.ru/20241006/vs-rf-razgromili-bazu-goryuchego-v-odesse-i-afrodrom-v-khmelnitskom-1140877179.html

ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком - РИА Новости Крым, 06.10.2024

ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T12:39

2024-10-06T12:39

2024-10-06T16:10

министерство обороны рф

украина

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вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины

https://crimea.ria.ru/20241006/na-ukraine-gromko-v-ryade-rayonov-nochyu-i-utrom-zvuchali-vzryvy-1140874010.html

украина

одесса

хмельницкий

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), одесса, хмельницкий, вооруженные силы россии, новости