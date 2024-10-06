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ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком - РИА Новости Крым, 06.10.2024
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T12:39
2024-10-06T16:10
министерство обороны рф
украина
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одесса
хмельницкий
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
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министерство обороны рф, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), одесса, хмельницкий, вооруженные силы россии, новости
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком - Минобороны

12:39 06.10.2024 (обновлено: 16:10 06.10.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении.
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