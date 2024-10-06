https://crimea.ria.ru/20241006/vs-rf-razgromili-bazu-goryuchego-v-odesse-i-afrodrom-v-khmelnitskom-1140877179.html
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком - РИА Новости Крым, 06.10.2024
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T12:39
2024-10-06T12:39
2024-10-06T16:10
министерство обороны рф
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
одесса
хмельницкий
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138595868_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_877519ff6cd92c578905e2e8164ba8ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
https://crimea.ria.ru/20241006/na-ukraine-gromko-v-ryade-rayonov-nochyu-i-utrom-zvuchali-vzryvy-1140874010.html
украина
одесса
хмельницкий
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138595868_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f7564089a995f50f388120b68b3cbcbf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), одесса, хмельницкий, вооруженные силы россии, новости
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком - Минобороны
12:39 06.10.2024 (обновлено: 16:10 06.10.2024)