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Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
Минэнерго и власти украинских городов сообщили о последствиях ночных взрывов в областях – в четырех городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T08:17
2024-06-01T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Минэнерго и власти украинских городов сообщили о последствиях ночных взрывов в областях – в четырех городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры.По данным назначенного Киевом главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, на энергообъекте региона после "массированной" атаки частично разрушен один из объектов энергетической инфраструктуры.На этой неделе взрывами были повреждены объекты энергетики в Харькове и области.11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что это была крупнейшая за все время атака на энергетическую систему Украины. С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области. В начале мая взрывами на Украине повреждены три теплоэлектростанции, серьезно пострадало оборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУЭнергетику Украины не успеют восстановить к зиме
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news.crimea@rian.ru
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украина, минэнерго украины, энергосистема украины, в мире, запорожье, днепропетровск, днепропетровская область, кировоградская область, ивано-франковская область, новости
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины

В пяти областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры - минэнерго

08:17 01.06.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Минэнерго и власти украинских городов сообщили о последствиях ночных взрывов в областях – в четырех городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях", - цитирует ведомство министра энергетики Украины Германа Галущенко.
По данным назначенного Киевом главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, на энергообъекте региона после "массированной" атаки частично разрушен один из объектов энергетической инфраструктуры.
На этой неделе взрывами были повреждены объекты энергетики в Харькове и области.
11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.
Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что это была крупнейшая за все время атака на энергетическую систему Украины.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области. В начале мая взрывами на Украине повреждены три теплоэлектростанции, серьезно пострадало оборудование.
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