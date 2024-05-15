https://crimea.ria.ru/20240515/po-vsey-ukraine-vveli-avariynye-otklyucheniya-sveta-1137287697.html

По всей Украине ввели аварийные отключения света

По всей Украине ввели аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 15.05.2024

По всей Украине ввели аварийные отключения света

С раннего утра среды по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T09:22

2024-05-15T09:22

2024-05-15T09:22

украина

укрэнерго

энергосистема украины

новости

отключение электроэнергии

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. С раннего утра среды по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".Отключение связано с увеличением дефицита электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры получают свет без ограничений, с 00.00 до 24.00 15 мая для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности.Во вторник во всех регионах Украины также вводились контролируемые аварийные отключения электроэнергии.Председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 10 мая заявлял, что графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме.Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Половина энергосистемы Украины вышла из строя – КулебаМинистр энергетики Украины признал катастрофическое положение отраслиНа Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанция

украина

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2024

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украина, укрэнерго, энергосистема украины, новости, отключение электроэнергии, электроэнергия