На всей территории Украины введены аварийные отключения света
Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электричества – "Укрэнерго"
22:06 14.05.2024 (обновлено: 22:11 14.05.2024)
© AP Photo Evgeniy MaloletkaОтключение электричества в Киеве
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Во вторник во всех регионах Украины вводятся контролированные аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Отмечается, что графики вводятся 14 мая с 21:00 до полуночи по местному времени.
"Укрэнерго" вынуждено ввести контролированные аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе", - сказано в сообщении.
В среду, 15 мая, в течение суток будут полностью обесточены промышленные потребители.
Председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 10 мая заявлял, что графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме.
Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.
В середине апреля министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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