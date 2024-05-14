https://crimea.ria.ru/20240514/na-vsey-territorii-ukrainy-vvedeny-avariynye-otklyucheniya-sveta-1137280512.html

На всей территории Украины введены аварийные отключения света

На всей территории Украины введены аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 14.05.2024

На всей территории Украины введены аварийные отключения света

Во вторник во всех регионах Украины вводятся контролированные аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T22:06

2024-05-14T22:06

2024-05-14T22:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Во вторник во всех регионах Украины вводятся контролированные аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго".Отмечается, что графики вводятся 14 мая с 21:00 до полуночи по местному времени.В среду, 15 мая, в течение суток будут полностью обесточены промышленные потребители. Председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 10 мая заявлял, что графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме.Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.В середине апреля министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине взрывами повреждены три ТЭЦМощные взрывы на Украине: повреждены энергообъекты в шести областяхПовреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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