https://crimea.ria.ru/20240510/na-ukraine-mogut-vvesti-grafiki-pochasovykh-otklyucheniy-sveta-potrebitelyam-1137186733.html

На Украине могут ввести графики почасовых отключений света потребителям

На Украине могут ввести графики почасовых отключений света потребителям - РИА Новости Крым, 10.05.2024

На Украине могут ввести графики почасовых отключений света потребителям

Графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме, сообщил в пятницу на... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T17:34

2024-05-10T17:34

2024-05-10T17:34

укрэнерго

украина

энергосистема украины

новости

отключение электроэнергии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме, сообщил в пятницу на брифинге председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Ранее в пятницу национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о продлении времени действия ограничений электроснабжения для промышленности на всей территории страны, введенные восьмого мая.По словам Кудрицкого, только отключений света для промышленности, которые вводят уже несколько дней подряд, может не хватить для баланса в энергосистеме. При этом он уточнил, что ночью электроснабжение промышленности ограничивают, поскольку не происходит импорт электроэнергии на Украину. Круглосуточно получать аварийную помощь от других стран невозможно.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

https://crimea.ria.ru/20240502/polovina-energosistemy-ukrainy-vyshla-iz-stroya--kuleba-1136981291.html

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укрэнерго, украина, энергосистема украины, новости, отключение электроэнергии, в мире