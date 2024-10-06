https://crimea.ria.ru/20241006/na-ukraine-gromko-v-ryade-rayonov-nochyu-i-utrom-zvuchali-vzryvy-1140874010.html

На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывы

На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывы - РИА Новости Крым, 06.10.2024

На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывы

Многочисленные взрывы раздавались на Украине минувшей ночью, сигнал воздушной тревоги продолжает звучать в воскресенье утром. Об этом сообщают местные власти и... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T09:33

2024-10-06T09:33

2024-10-06T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Многочисленные взрывы раздавались на Украине минувшей ночью, сигнал воздушной тревоги продолжает звучать в воскресенье утром. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Не менее 396 взрывов прозвучали в течение на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждения получили несколько объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров.В воскресенье утром он сообщил о повтороной воздушной тревоге.Также сигнал о воздушной опасности звучал ночью в Одессе. Об этом сообщал в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Гремели взрывы ночью и в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.С утра сигнал воздушной тревоги звучит в Сумах. О работе ПВО предупреждает Сумский городской совет.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, в мире, взрыв, одесса, киев