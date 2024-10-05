https://crimea.ria.ru/20241005/telegram-sozdast-analog-youtube-v-svoem-messendzhere-1140871359.html
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T21:34
2024-10-05T21:34
2024-10-05T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, следует из Telegram-канала "Telegram Contests".Отмечается, что площадка должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности сети.Там добавили, что медиаплеер должен заменить AVPlayer, который в настоящее время используется в мессенджере. Также, согласно сообщению, окончательная версия не должна вызывать проблем с производительностью, нестабильностью приложения или воспроизведения мультимедиа. Кроме того, использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.Результаты будут подведены в ноябре: призовой фонд составит 50 тысяч долларов, участвовать могут все. В свою очередь у победителей может появиться шанс дальнейшего сотрудничества с Telegram.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:YouTube перестал работать на компьютерах россиянЕсли запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEСбой в работе мессенджеров в России – названа причина
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РИА Новости Крым
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telegram, youtube, интернет, общество, новости
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым.
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, следует из Telegram-канала "Telegram Contests
".
"Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с нуля. Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS", - говорится в сообщении Telegram-канала, в котором команда мессенджера анонсирует конкурсы по программированию.
Отмечается, что площадка должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности сети.
Там добавили, что медиаплеер должен заменить AVPlayer, который в настоящее время используется в мессенджере. Также, согласно сообщению, окончательная версия не должна вызывать проблем с производительностью, нестабильностью приложения или воспроизведения мультимедиа. Кроме того, использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.
Результаты будут подведены в ноябре: призовой фонд составит 50 тысяч долларов, участвовать могут все. В свою очередь у победителей может появиться шанс дальнейшего сотрудничества с Telegram.
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