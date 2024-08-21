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Сбой в работе мессенджеров в России – названа причина - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Сбой в работе мессенджеров в России – названа причина
Сбой в работе мессенджеров в России – названа причина - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Сбой в работе мессенджеров в России – названа причина
DDoS-атака на российских операторов связи стала причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T15:34
2024-08-21T15:34
ddos-атака
мессенджеры
россия
общество
роскомнадзор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. DDoS-атака на российских операторов связи стала причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.Ранее в среду на территории России перестали работать некоторые сервисы операторов связи. По информации Роскомнадзора, специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Например, в приложении Telegram у части пользователей не было возможности отправить сообщения, не обновлялись диалоги. Об аналогичных сбоях сообщали и пользователи WhatsApp.Сбои в работе Telegram также отмечались в начале июня. У пользователей были проблемы с доступом к ресурсу.Читайте также на РИА Новости Крым:YouTube перестал работать на компьютерах россиянЕсли запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEОбновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиян
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ddos-атака, мессенджеры, россия, общество, роскомнадзор, новости
Сбой в работе мессенджеров в России – названа причина

Сбой в работе мессенджеров в России произошел из-за DDoS-атаки

15:34 21.08.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМобильные телефоны
Мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. DDoS-атака на российских операторов связи стала причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
"Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15.00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", - пояснили в ведомстве.
Ранее в среду на территории России перестали работать некоторые сервисы операторов связи. По информации Роскомнадзора, специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Например, в приложении Telegram у части пользователей не было возможности отправить сообщения, не обновлялись диалоги. Об аналогичных сбоях сообщали и пользователи WhatsApp.
Сбои в работе Telegram также отмечались в начале июня. У пользователей были проблемы с доступом к ресурсу.
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DDoS-атакаМессенджерыРоссияОбществоРоскомнадзорНовости
 
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