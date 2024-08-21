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Сбой в работе мессенджеров в России – названа причина

Сбой в работе мессенджеров в России – названа причина - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Сбой в работе мессенджеров в России – названа причина

DDoS-атака на российских операторов связи стала причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T15:34

2024-08-21T15:34

2024-08-21T15:34

ddos-атака

мессенджеры

россия

общество

роскомнадзор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. DDoS-атака на российских операторов связи стала причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.Ранее в среду на территории России перестали работать некоторые сервисы операторов связи. По информации Роскомнадзора, специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Например, в приложении Telegram у части пользователей не было возможности отправить сообщения, не обновлялись диалоги. Об аналогичных сбоях сообщали и пользователи WhatsApp.Сбои в работе Telegram также отмечались в начале июня. У пользователей были проблемы с доступом к ресурсу.Читайте также на РИА Новости Крым:YouTube перестал работать на компьютерах россиянЕсли запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEОбновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиян

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ddos-атака, мессенджеры, россия, общество, роскомнадзор, новости