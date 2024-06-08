https://crimea.ria.ru/20240608/chto-proiskhodit-s-telegram-1137970392.html
Что происходит с Telegram
Что происходит с Telegram - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Что происходит с Telegram
Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис "Мониторинг сбоев". РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T22:17
2024-06-08T22:17
2024-06-08T22:17
telegram
сбой в работе телеграм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис "Мониторинг сбоев".Ресурс отмечает, что сбои отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Таганроге. В Крыму также мессенджер работает нестабильно.Мобильная и десктопная версия приложения по состоянию на 21.58 не обновляются.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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telegram, сбой в работе телеграм, новости, россия, крым
Что происходит с Telegram
Сбои фиксируются в работе Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис "Мониторинг сбоев".
"Отчеты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram", - говорится на сайте.
Ресурс отмечает, что сбои отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Таганроге. В Крыму также мессенджер работает нестабильно.
Мобильная и десктопная версия приложения по состоянию на 21.58 не обновляются.