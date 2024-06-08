https://crimea.ria.ru/20240608/chto-proiskhodit-s-telegram-1137970392.html

Что происходит с Telegram

Что происходит с Telegram - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Что происходит с Telegram

Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис "Мониторинг сбоев". РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T22:17

2024-06-08T22:17

2024-06-08T22:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис "Мониторинг сбоев".Ресурс отмечает, что сбои отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Таганроге. В Крыму также мессенджер работает нестабильно.Мобильная и десктопная версия приложения по состоянию на 21.58 не обновляются.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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