https://crimea.ria.ru/20250203/v-sevastopole-za-fiktivnye-zachety-osudili-morskikh-inspektorov-1143877954.html

В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов

В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов

В Севастополе вступили в законную силу приговоры в отношении бывших руководителей центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T17:02

2025-02-03T17:02

2025-02-03T17:02

севастополь

прокуратура города севастополя

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

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морской транспорт

подлог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе вступили в законную силу приговоры в отношении бывших руководителей центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю. Они признаны виновными в служебном подлоге и превышении полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры.Таким же путем они оформили право на управление маломерным судном для своего знакомого. Преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.Государственные обвинители доказали в суде вину начальника центра, исполняющего обязанности его заместителя и начальника отдела контрольно-надзорной деятельности. Они признаны виновными по статьям за превышение должностных полномочий и служебный подлог.Кроме того, подсудимые должны выплатить штраф – 600 тысяч рублей на троих. Они лишены права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2,5 – 3 лет.Деятельность осужденных была пресечена в июле 2024 года. В ходе обыска у одного из них обнаружили многочисленные документы с признаками подделки, в том числе удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ, офицера Вооруженных сил России, ветерана боевых действий и другие.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхозаМинтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в КрымИзменены правила пограничного режима для маломерных судов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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