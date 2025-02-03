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В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов
В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов
В Севастополе вступили в законную силу приговоры в отношении бывших руководителей центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T17:02
2025-02-03T17:02
севастополь
прокуратура города севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
происшествия
морской транспорт
подлог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе вступили в законную силу приговоры в отношении бывших руководителей центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю. Они признаны виновными в служебном подлоге и превышении полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры.Таким же путем они оформили право на управление маломерным судном для своего знакомого. Преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.Государственные обвинители доказали в суде вину начальника центра, исполняющего обязанности его заместителя и начальника отдела контрольно-надзорной деятельности. Они признаны виновными по статьям за превышение должностных полномочий и служебный подлог.Кроме того, подсудимые должны выплатить штраф – 600 тысяч рублей на троих. Они лишены права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2,5 – 3 лет.Деятельность осужденных была пресечена в июле 2024 года. В ходе обыска у одного из них обнаружили многочисленные документы с признаками подделки, в том числе удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ, офицера Вооруженных сил России, ветерана боевых действий и другие.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхозаМинтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в КрымИзменены правила пограничного режима для маломерных судов
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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севастополь, видео, прокуратура города севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, морской транспорт, подлог
В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов

В Севастополе накрыли схему по нелегальной выдаче прав на управления плавсредствами

17:02 03.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе вступили в законную силу приговоры в отношении бывших руководителей центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю. Они признаны виновными в служебном подлоге и превышении полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В период с июля по август 2023 года один из осужденных, занимавший на момент преступления должность начальника центра ГИМС, обратился в инспекцию как заявитель с целью получения права управления моторным судном и гидроциклом. Осужденные вступили в преступный сговор, предусматривающий проставление обратившемуся оценок "зачтено" за проверку практических навыков управления плавсредствами без фактического проведения экзамена", – говорится в сообщении.

Таким же путем они оформили право на управление маломерным судном для своего знакомого. Преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.
Государственные обвинители доказали в суде вину начальника центра, исполняющего обязанности его заместителя и начальника отдела контрольно-надзорной деятельности. Они признаны виновными по статьям за превышение должностных полномочий и служебный подлог.
"По итогам рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций осужденные приговорены к лишению свободы на сроки от 3,5 до 4 лет условно. Им установлены испытательные сроки", – информирует пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Кроме того, подсудимые должны выплатить штраф – 600 тысяч рублей на троих. Они лишены права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2,5 – 3 лет.
Деятельность осужденных была пресечена в июле 2024 года. В ходе обыска у одного из них обнаружили многочисленные документы с признаками подделки, в том числе удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ, офицера Вооруженных сил России, ветерана боевых действий и другие.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиПроисшествияМорской транспортПодлог
 
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