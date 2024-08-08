https://crimea.ria.ru/20240808/youtube-perestal-rabotat-na-kompyuterakh-rossiyan-1139451005.html
YouTube перестал работать на компьютерах россиян
YouTube перестал работать на компьютерах россиян - РИА Новости Крым, 08.08.2024
YouTube перестал работать на компьютерах россиян
Видеохостинг YouTube перестал работать на компьютерах россиян, при переходе на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T11:54
2024-08-08T11:54
2024-08-08T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Видеохостинг YouTube перестал работать на компьютерах россиян, при переходе на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения.Как пишет РИА Новости, независимо от провайдера интернета, сайт видеохостинга не загружается или выдает ошибку. По данным сервиса "Сбой.рф", на 11. 54 мск насчитывается почти 8 тысяч жалоб на работу YouTube.В июле председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается.О возможных проблемах в работе YouTube в России утром 12 июля сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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интернет, youtube, россия, общество, новости
YouTube перестал работать на компьютерах россиян
РИА Новости: YouTube перестал работать на компьютерах россиян
11:54 08.08.2024 (обновлено: 12:00 08.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Видеохостинг YouTube перестал работать на компьютерах россиян, при переходе на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения.
Как пишет РИА Новости, независимо от провайдера интернета, сайт видеохостинга не загружается или выдает ошибку.
По данным сервиса "Сбой.рф"
, на 11. 54 мск насчитывается почти 8 тысяч жалоб на работу YouTube.
В июле председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается.
О возможных проблемах в работе YouTube в России утром 12 июля сообщил "Ростелеком". Причиной стали неполадки с оборудованием Google. В ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что неполадки в работе видеохостинга связаны с началом блокировки YouTube в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию, заявив, что у Кремля нет планов по ограничению доступа россиян к данному сервису.