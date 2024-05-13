https://crimea.ria.ru/20240513/obnovlyat-ili-ne-obnovlyat-microsoft-razblokirovala-servisy-dlya-rossiyan-1137235370.html

Обновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиян

Обновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиян - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Обновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиян

Корпорация Microsoft негласно разблокировала обновления системы Windows и всех программ Office для пользователей из России. Информацию об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T20:37

2024-05-13T20:37

2024-05-13T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Корпорация Microsoft негласно разблокировала обновления системы Windows и всех программ Office для пользователей из России. Информацию об этом РИА Новости Крым подтвердил кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Юрий Сосновский."Ситуация очень интересная. С одной стороны, Microsoft официально заявляет о том, что прекращена поддержка продуктов в России, и официального какого-то опровержения этому компания не давала. То есть они вроде бы выполняют санкционные ограничения, введенные против нашей страны. С другой стороны, понятно, что доля рынка у них в Российской Федерации все еще достаточно большая, хотя сейчас она быстро уменьшается. Они борются за свои финансы", – сказал эксперт.У компании могут быть и другие причины для присутствия на российском рынке, помимо финансовых, продолжает специалист.В последние годы активно развивается такое направление, как big data – "большие данные", говорит эксперт. Заинтересованные стороны могут таким образом получать и анализировать стратегически важную информацию об огромном сообществе людей и об их взаимосвязях. Поэтому ученые рекомендуют пользователям осознанно подходить к выбору софта."Нужно отметить, что большинство пользователей используют компьютер для выполнения однотипной работы. Обычно это хранение файлов, работа в Интернет, работа с электронными документами, таблицами и т. д. Для всего этого есть российские аналоги и операционные системы, например, на основе Linux. Не стоит бояться этого слова. Есть и российские аналоги Office, которые применяются в ряде учреждений", – сказал эксперт.Также он предупредил еще об одной опасности. Вероятнее всего, компания Microsoft будет заставлять пользователей переходить на Windows 11 и в дальнейшем пойдет по пути привязывания людей к облачным решениям, от есть к созданию аккаунтов в online-системе Microsoft. Это приведет к тому, что у компании появится реальная возможность блокировать доступ к компьютеру."Это еще одна угроза безопасности, потому что никто не может гарантировать, что в определенный момент не будет принято решение, которое все-таки заблокирует доступ. И тогда уже пользователь не сможет попасть в свою операционную систему, потому что если у него настроен облачный вход через аккаунт, то заблокировать локальный компьютер пользователя тоже не проблема. Эта тема уже активно обсуждается в экспертном сообществе", – предупреждает специалист.В июле 2023 года компания Microsoft официально заявила о том, что с 1 октября 2023 года прекратит поддержку пользователей в России. Эксперты предполагали, что это может отразиться лишь на тех пользователях, которые пользовались облачными сервисами компании. В октябре российские производители объявили о выходе на рынок отечественной операционной системы, способной заменить популярный продукт американской компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнениеКогда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогнозСекрет сорокалетней давности нашли в первой Windows

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft, кфу (крымский федеральный университет), юрий сосновский, новости, компьютер, интернет, кибербезопасность