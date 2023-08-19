https://crimea.ria.ru/20230819/microsoft--ukhodit-iz-rossii---vozmozhnye-posledstviya-1130748814.html
Microsoft уходит из России - возможные последствия
Microsoft уходит из России - возможные последствия - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Microsoft уходит из России - возможные последствия
Уход лицензионного Microsoft из России обернется проблемами для корпоративных клиентов, если они пользовались облачными серверами, остальные пользователи... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T16:18
2023-08-19T16:18
2023-08-19T16:18
радио "спутник в крыму"
мнения
юрий артамонов
лицензия
программное обеспечение
государственная дума рф
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Инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов
Инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Уход лицензионного Microsoft из России обернется проблемами для корпоративных клиентов, если они пользовались облачными серверами, остальные пользователи изменений не почувствуют. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов, комментируя соответствующий запрет Госдумы.Ранее компания Microsoft, поставщик целого ряда основополагающих компьютерных программ во главе с ОС Windows, объявила, что после 30 сентября лицензии на ее продукты перестанут действовать в России и не будут продлеваться. Сейчас продукцией Microsoft пользуются от 70 до 90% российских корпоративных клиентов.В этой связи специалист советует таким компаниям как можно быстрее строить собственные серверные и переносить все данные на свои сервера. В перспективе же, по его мнению, российский бизнес может и вовсе перейти на отечественные операционные системы, которыми уже пользуются государственные ведомства.Что касается владельцев частных компьютеров, по словам эксперта, для них с уходом лицензионного Microsoft ничего не изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьЦифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные паролиЧто такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети
https://crimea.ria.ru/20230409/polomki-i-khalatnost-kogda-ozhidat-vosstaniya-mashin-1128067344.html
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мнения, юрий артамонов, лицензия, программное обеспечение, государственная дума рф
Microsoft уходит из России - возможные последствия
Инженер Артамонов разъяснил вероятные последствия ухода лицензионного Microsoft из РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым.
Уход лицензионного Microsoft из России обернется проблемами для корпоративных клиентов, если они пользовались облачными серверами, остальные пользователи изменений не почувствуют. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов, комментируя соответствующий запрет Госдумы.
Ранее компания Microsoft, поставщик целого ряда основополагающих компьютерных программ во главе с ОС Windows, объявила, что после 30 сентября лицензии на ее продукты перестанут действовать в России и не будут продлеваться. Сейчас продукцией Microsoft пользуются от 70 до 90% российских корпоративных клиентов.
"Речь идет о продуктах, которые размещены в облаке Microsoft, например, Microsoft 365 - Office. У многих компаний есть выбор: делать серверную с железными серверами и охлаждающим оборудованием, или разместить свой сервер в облаке, что Microsoft позволяла делать до этого времени. Тогда, работая на любом компьютере, подключенном к интернету, можно ввести логин и пароль, и получить доступ к корпоративной среде. Компании, которые соблазнились удобством, пострадают", - поясняет Артамонов.
В этой связи специалист советует таким компаниям как можно быстрее строить собственные серверные и переносить все данные на свои сервера. В перспективе же, по его мнению, российский бизнес может и вовсе перейти на отечественные операционные системы, которыми уже пользуются государственные ведомства.
"У нас есть много замечательных ОС - это и "Муром" и "РОСА" - системы, основанные на Linux, проверенные и сертифицированные. Они используются практическими всеми госведомствами в стране, в частности в МВД и Минздраве. Они тоже покупаются, тоже лицензионные, там есть вполне удобные офисные программы, а интерфейсы внешне очень похожие на Windows", - говорит инженер.
Что касается владельцев частных компьютеров, по словам эксперта, для них с уходом лицензионного Microsoft ничего не изменится.
"Если мы покупаем ноутбук с установленной Windows, то там ключ бессрочный. Microsoft Office, работающий без интернета в вашем домашнем компьютере продолжит работать и дальше", - поясняет инженер.
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