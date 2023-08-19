https://crimea.ria.ru/20230819/microsoft--ukhodit-iz-rossii---vozmozhnye-posledstviya-1130748814.html

Microsoft уходит из России - возможные последствия

Microsoft уходит из России - возможные последствия - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Microsoft уходит из России - возможные последствия

Уход лицензионного Microsoft из России обернется проблемами для корпоративных клиентов, если они пользовались облачными серверами, остальные пользователи... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T16:18

2023-08-19T16:18

2023-08-19T16:18

радио "спутник в крыму"

мнения

юрий артамонов

лицензия

программное обеспечение

государственная дума рф

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Инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов Инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Уход лицензионного Microsoft из России обернется проблемами для корпоративных клиентов, если они пользовались облачными серверами, остальные пользователи изменений не почувствуют. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов, комментируя соответствующий запрет Госдумы.Ранее компания Microsoft, поставщик целого ряда основополагающих компьютерных программ во главе с ОС Windows, объявила, что после 30 сентября лицензии на ее продукты перестанут действовать в России и не будут продлеваться. Сейчас продукцией Microsoft пользуются от 70 до 90% российских корпоративных клиентов.В этой связи специалист советует таким компаниям как можно быстрее строить собственные серверные и переносить все данные на свои сервера. В перспективе же, по его мнению, российский бизнес может и вовсе перейти на отечественные операционные системы, которыми уже пользуются государственные ведомства.Что касается владельцев частных компьютеров, по словам эксперта, для них с уходом лицензионного Microsoft ничего не изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасностьЦифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные паролиЧто такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети

https://crimea.ria.ru/20230409/polomki-i-khalatnost-kogda-ozhidat-vosstaniya-mashin-1128067344.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий артамонов, лицензия, программное обеспечение, государственная дума рф