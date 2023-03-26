https://crimea.ria.ru/20230326/chto-takoe-klikdzheking-ili-kak-voruyut-dengi-v-seti-1127768005.html

Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети

Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети

О некоторых видах мошенничества в интернете обычные пользователи даже не догадываются. А между тем количество способов выманить в сети не виртуальные, а вполне... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T08:26

2023-03-26T08:26

2023-03-26T08:26

радио "спутник в крыму"

мошенничество

совет эксперта

крым

юрий артамонов

безопасность

общество

кибербезопасность

интернет

кликджекинг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. О некоторых видах мошенничества в интернете обычные пользователи даже не догадываются. А между тем количество способов выманить в сети не виртуальные, а вполне реальные деньги, увеличивается с каждым днем. О новых видах кибер-мошенничества и о том, как от них защититься, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Юрий Артамонов.Термин "кликджекинг" проник в лексикон обычных пользователей сравнительно недавно. Кликджекинг – это воровство с помощью кликов, объяснил собеседник. Пользователь нажимает на ссылку, картинку или любой другой элемент сайта, но этот клик не доходит до адресата."Представим себе сайт как набор нескольких слоев информации, и некоторые из этих слоев могут быть невидимые, - рассуждает Артамонов. - То есть мы хотим там нажать, к примеру, на кнопку "лайк". А перед ней может стоять другая кнопка, невидимая. И лайк ваш отправится совсем не тому человеку, кому вы хотели его отправить. Либо же для того, чтобы выбрать окно браузера, мы можем кликнуть по свободному полю, там, где ничего нет. И попадаем на поле, которое якобы пустое, а на самом деле это большая кнопка рекламы".Невидимая кнопка может отправить вас на сайт, где попросят ввести какие-то личные данные, реквизиты счета или номер карты. Это все, конечно, следует вводить только на проверенных ресурсах, советует Юрий Артамонов"Как проверить сайт? Для этого нужно скопировать его адрес, затем открыть новое окно и зайти на сайт любого регистратора доменных имен. Прямо так можно в поисковике и забить "регистратор доменных имен". К примеру, у нас в России один из регистраторов – это reg.ru. В самом верху на этой страничке есть поле, куда мы вставляем наш адрес сайта, и нажимаем кнопку "WHOIS". Это сервис для проверки доменного имени, кому оно принадлежит. И дальше нам выводится страница текста, на которой не надо заострять внимание ни на чем, кроме двух моментов – куму принадлежит сайт и когда он открыт".Пользователя должно насторожить, говорит эксперт, если время жизни электронного ресурса - меньше месяца. К примеру, вы собирались что-то купить на сайте крупной, давно существующей на рынке компании, а при проверке выяснилось, что портал существует всего месяц и принадлежит частному лицу, - это повод насторожиться.Чтобы защититься от интернет-мошенничества, Артамонов советует соблюдать несложные правила:О видах телефонного вымогательства ранее предупредили в МВД по Крыму. По информации ведомства, только за один день 24 марта было раскрыто семь фактов дистанционного мошенничества с общей суммой ущерба более 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысячДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человекВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник

https://crimea.ria.ru/20230305/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html

https://crimea.ria.ru/20220927/kak-steret-svoi-dannye-iz-seti--sovety-eksperta-1124632769.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, совет эксперта, крым, юрий артамонов, безопасность, общество, кибербезопасность, интернет, кликджекинг