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Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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https://crimea.ria.ru/20230326/chto-takoe-klikdzheking-ili-kak-voruyut-dengi-v-seti-1127768005.html
Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети
Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети
О некоторых видах мошенничества в интернете обычные пользователи даже не догадываются. А между тем количество способов выманить в сети не виртуальные, а вполне... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T08:26
2023-03-26T08:26
радио "спутник в крыму"
мошенничество
совет эксперта
крым
юрий артамонов
безопасность
общество
кибербезопасность
интернет
кликджекинг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. О некоторых видах мошенничества в интернете обычные пользователи даже не догадываются. А между тем количество способов выманить в сети не виртуальные, а вполне реальные деньги, увеличивается с каждым днем. О новых видах кибер-мошенничества и о том, как от них защититься, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Юрий Артамонов.Термин "кликджекинг" проник в лексикон обычных пользователей сравнительно недавно. Кликджекинг – это воровство с помощью кликов, объяснил собеседник. Пользователь нажимает на ссылку, картинку или любой другой элемент сайта, но этот клик не доходит до адресата."Представим себе сайт как набор нескольких слоев информации, и некоторые из этих слоев могут быть невидимые, - рассуждает Артамонов. - То есть мы хотим там нажать, к примеру, на кнопку "лайк". А перед ней может стоять другая кнопка, невидимая. И лайк ваш отправится совсем не тому человеку, кому вы хотели его отправить. Либо же для того, чтобы выбрать окно браузера, мы можем кликнуть по свободному полю, там, где ничего нет. И попадаем на поле, которое якобы пустое, а на самом деле это большая кнопка рекламы".Невидимая кнопка может отправить вас на сайт, где попросят ввести какие-то личные данные, реквизиты счета или номер карты. Это все, конечно, следует вводить только на проверенных ресурсах, советует Юрий Артамонов"Как проверить сайт? Для этого нужно скопировать его адрес, затем открыть новое окно и зайти на сайт любого регистратора доменных имен. Прямо так можно в поисковике и забить "регистратор доменных имен". К примеру, у нас в России один из регистраторов – это reg.ru. В самом верху на этой страничке есть поле, куда мы вставляем наш адрес сайта, и нажимаем кнопку "WHOIS". Это сервис для проверки доменного имени, кому оно принадлежит. И дальше нам выводится страница текста, на которой не надо заострять внимание ни на чем, кроме двух моментов – куму принадлежит сайт и когда он открыт".Пользователя должно насторожить, говорит эксперт, если время жизни электронного ресурса - меньше месяца. К примеру, вы собирались что-то купить на сайте крупной, давно существующей на рынке компании, а при проверке выяснилось, что портал существует всего месяц и принадлежит частному лицу, - это повод насторожиться.Чтобы защититься от интернет-мошенничества, Артамонов советует соблюдать несложные правила:О видах телефонного вымогательства ранее предупредили в МВД по Крыму. По информации ведомства, только за один день 24 марта было раскрыто семь фактов дистанционного мошенничества с общей суммой ущерба более 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысячДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человекВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
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мошенничество, совет эксперта, крым, юрий артамонов, безопасность, общество, кибербезопасность, интернет, кликджекинг
Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети

Эксперт Артамонов рассказал о способах защититься от новых видов интернет-мошенничества

08:26 26.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. О некоторых видах мошенничества в интернете обычные пользователи даже не догадываются. А между тем количество способов выманить в сети не виртуальные, а вполне реальные деньги, увеличивается с каждым днем. О новых видах кибер-мошенничества и о том, как от них защититься, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Юрий Артамонов.
Термин "кликджекинг" проник в лексикон обычных пользователей сравнительно недавно. Кликджекинг – это воровство с помощью кликов, объяснил собеседник. Пользователь нажимает на ссылку, картинку или любой другой элемент сайта, но этот клик не доходит до адресата.
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"Представим себе сайт как набор нескольких слоев информации, и некоторые из этих слоев могут быть невидимые, - рассуждает Артамонов. - То есть мы хотим там нажать, к примеру, на кнопку "лайк". А перед ней может стоять другая кнопка, невидимая. И лайк ваш отправится совсем не тому человеку, кому вы хотели его отправить. Либо же для того, чтобы выбрать окно браузера, мы можем кликнуть по свободному полю, там, где ничего нет. И попадаем на поле, которое якобы пустое, а на самом деле это большая кнопка рекламы".
Всплывающее окно с рекламой – это самое безобидное, что может произойти. Куда хуже, если во всплывающем окне появится запрос на получение данных с вебкамеры или микрофона. Многие пользователи просто автоматически жмут "разрешить", а зря, утверждает эксперт. Стоит сначала подумать, для каких целей и кому это может быть нужно. Текст часто сформулирован так, что простому пользователю непонятно, что же именно он разрешает. В таких случаях окно лучше просто закрыть.
Невидимая кнопка может отправить вас на сайт, где попросят ввести какие-то личные данные, реквизиты счета или номер карты. Это все, конечно, следует вводить только на проверенных ресурсах, советует Юрий Артамонов
"Как проверить сайт? Для этого нужно скопировать его адрес, затем открыть новое окно и зайти на сайт любого регистратора доменных имен. Прямо так можно в поисковике и забить "регистратор доменных имен". К примеру, у нас в России один из регистраторов – это reg.ru. В самом верху на этой страничке есть поле, куда мы вставляем наш адрес сайта, и нажимаем кнопку "WHOIS". Это сервис для проверки доменного имени, кому оно принадлежит. И дальше нам выводится страница текста, на которой не надо заострять внимание ни на чем, кроме двух моментов – куму принадлежит сайт и когда он открыт".
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Пользователя должно насторожить, говорит эксперт, если время жизни электронного ресурса - меньше месяца. К примеру, вы собирались что-то купить на сайте крупной, давно существующей на рынке компании, а при проверке выяснилось, что портал существует всего месяц и принадлежит частному лицу, - это повод насторожиться.
"Кроме того, есть еще такая нехорошая штука, как подмена буфера обмена, когда, к примеру, ты копируешь номер банковской карты, а вставляешь в мессенджер уже другой. И передаешь его не глядя. Это происходит при возможном заражении компьютера. Когда в буфере появляются данные, похожие на номер карты или что-то такое, вредоносная программа подменяет его, и деньги, которые предназначались вам, уходят другому человеку", - предупреждает собеседник радиостанции "Спутник в Крыму".
Чтобы защититься от интернет-мошенничества, Артамонов советует соблюдать несложные правила:
  1. 1
    Всегда пользоваться только самыми последними версиями браузеров, потому что в них разработчики учитывают новые кибер-угрозы.
  2. 2
    При копировании цифр из буфера обмена всегда проверять, что именно вы вставили в сообщение для отправки.
  3. 3
    Всегда проверять сайт, прежде чем переводить деньги с его помощью.
  4. 4
    Если по каким-то причинам произвести оплату все-таки необходимо, а проверить сайт не получилось, попросите у продавца выставить вам счет для безналичной оплаты. У официально зарегистрированных юридических лиц это не должно вызвать никаких вопросов.
  5. 5
    Не доверять незнакомым людям, которые просят деньги либо присылают подозрительные ссылки.
  6. 6
    Если деньги просит знакомый вам человек, связываться ним и уточнять лично, действительно ли он в этом нуждается. Обычно мошенники, взламывая чужие страницы, просят сделать перевод срочно, прямо сейчас – это повод задуматься.
О видах телефонного вымогательства ранее предупредили в МВД по Крыму. По информации ведомства, только за один день 24 марта было раскрыто семь фактов дистанционного мошенничества с общей суммой ущерба более 1 млн рублей.
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Радио "Спутник в Крыму"МошенничествоСовет экспертаКрымЮрий АртамоновБезопасностьОбществоКибербезопасностьИнтернетКликджекинг
 
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