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В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч
В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч
В Симферополе мошенница из Пензенской области выманила более 200 тысяч рублей у своих соседей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, аферистку задержали. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T09:44
2023-03-24T09:44
симферополь
закон и право
мошенничество
мвд по республике крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе мошенница из Пензенской области выманила более 200 тысяч рублей у своих соседей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, аферистку задержали. Полицейские выяснили, что женщина, переехав в Крым на ПМЖ, завела "выгодную" дружбу со своими соседями. Представляясь чужим именем, с марта 2021 по июнь 2022 года она занимала у соседей различные суммы, ссылаясь на затруднительное материальное положение. Деньги тратила на свои нужды и возвращать не собиралась, а позже вообще стала избегать встреч и перестала отвечать на телефонные звонки доверчивых граждан.За мошенничество с причинением значительного ущерба в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, женщина находится под подпиской о невыезде.Ранее в Севастополе полиция задержала 23-летнюю серийную мошенницу из Джанкоя, которая выманивала у граждан деньги за различные услуги, в частности за устройство в "воскресную кадетскую школу".Читайте также на РИА Новости Крым:Серийная мошенница из Крыма получила условный срокСимферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопросаСвекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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симферополь, закон и право, мошенничество, мвд по республике крым, новости крыма, крым, общество
В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч

МВД: в Симферополе мошенница из Пензы выманила более 200 тысяч рублей у соседей

09:44 24.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе мошенница из Пензенской области выманила более 200 тысяч рублей у своих соседей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, аферистку задержали.
Полицейские выяснили, что женщина, переехав в Крым на ПМЖ, завела "выгодную" дружбу со своими соседями. Представляясь чужим именем, с марта 2021 по июнь 2022 года она занимала у соседей различные суммы, ссылаясь на затруднительное материальное положение. Деньги тратила на свои нужды и возвращать не собиралась, а позже вообще стала избегать встреч и перестала отвечать на телефонные звонки доверчивых граждан.
"Потерпевшие, лишившись своих денег и понимая, что их обманули, обратились в полицию. В настоящее время установлено пять эпизодов противоправной деятельности злоумышленницы", - уточнили в полиции.
За мошенничество с причинением значительного ущерба в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Севастополе полиция задержала 23-летнюю серийную мошенницу из Джанкоя, которая выманивала у граждан деньги за различные услуги, в частности за устройство в "воскресную кадетскую школу".
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СимферопольЗакон и правоМошенничествоМВД по Республике КрымНовости КрымаКрымОбщество
 
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