https://crimea.ria.ru/20230324/v-simferopole-aferistka-iz-penzy-vymanila-u-sosedey-200-tysyach-1127743111.html

В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч

В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч

В Симферополе мошенница из Пензенской области выманила более 200 тысяч рублей у своих соседей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, аферистку задержали. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T09:44

2023-03-24T09:44

2023-03-24T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе мошенница из Пензенской области выманила более 200 тысяч рублей у своих соседей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, аферистку задержали. Полицейские выяснили, что женщина, переехав в Крым на ПМЖ, завела "выгодную" дружбу со своими соседями. Представляясь чужим именем, с марта 2021 по июнь 2022 года она занимала у соседей различные суммы, ссылаясь на затруднительное материальное положение. Деньги тратила на свои нужды и возвращать не собиралась, а позже вообще стала избегать встреч и перестала отвечать на телефонные звонки доверчивых граждан.За мошенничество с причинением значительного ущерба в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, женщина находится под подпиской о невыезде.Ранее в Севастополе полиция задержала 23-летнюю серийную мошенницу из Джанкоя, которая выманивала у граждан деньги за различные услуги, в частности за устройство в "воскресную кадетскую школу".Читайте также на РИА Новости Крым:Серийная мошенница из Крыма получила условный срокСимферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопросаСвекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, закон и право, мошенничество, мвд по республике крым, новости крыма, крым, общество