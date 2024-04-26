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При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 26.04.2024
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T20:37
2024-04-26T20:53
денис пушилин
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. При обстреле Донецка погиб мирный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В Куйбышевском районе Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина 1972 г.р.", - говорится в сообщении.Также по информации Пушилина, в населенном пункте Ольгинка Волновахского района на мине "Лепесток" подорвался мужчина 1977 г.р. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.В населенном пункте Александровка Петровского района Донецка боеприпасом, сброшенным с украинского беспилотника, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1989 г.р. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь.Повреждены четыре дома и автозаправочная станция в Никитовском районе Горловки.Зафиксировано 10 обстрелов со стороны противника, выпущено 29 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударных БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20240426/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-zhilogo-doma-v-tokmake-vozroslo-do-chetyrekh-1136871290.html
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, донецкая народная республика (днр)
При обстреле Донецка погиб мирный житель

При обстреле Донецка погиб мирный житель

20:37 26.04.2024 (обновлено: 20:53 26.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. При обстреле Донецка погиб мирный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Куйбышевском районе Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина 1972 г.р.", - говорится в сообщении.
Также по информации Пушилина, в населенном пункте Ольгинка Волновахского района на мине "Лепесток" подорвался мужчина 1977 г.р. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
В населенном пункте Александровка Петровского района Донецка боеприпасом, сброшенным с украинского беспилотника, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1989 г.р.
Пострадавшим оказана вся необходимая помощь.
Повреждены четыре дома и автозаправочная станция в Никитовском районе Горловки.
Зафиксировано 10 обстрелов со стороны противника, выпущено 29 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударных БПЛА.
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