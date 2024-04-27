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Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу
⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 24 теплаВ Евпатории сухо. Ночью до +13, днем +19...21 градус.
https://crimea.ria.ru/20240426/ot-solntsa-k-livnyam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1136881561.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу

В субботу в Крыму будет сухо и до 24 градусов тепла

00:01 27.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение глицинии
Цветение глицинии - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на побережье до +15, днем +19…24, в горах +13…18", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 24 тепла
В Евпатории сухо. Ночью до +13, днем +19...21 градус.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 21:38Радио "Спутник в Крыму"
От солнца к ливням: прогноз погоды для Крыма на выходные
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 апреля
23:16Главные новости Крыма: 26 апреля
23:02Автотранспорт пустили по Крымскому мосту
22:55Главное за день: 26 апреля
22:54Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего
22:47Под Киевом пьяный глава райадминистрации сбил четырех человек
22:31На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта
21:59Стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на многоэтажку в Токмаке
21:47Бельгия передумала: истребители F-16 отправят в Украину до конца года
21:38От солнца к ливням: прогноз погоды для Крыма на выходные
21:20Крымский мост открыт
21:18В Каховке снаряд ВСУ попал в частный дом - погиб человек
21:05В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет
20:55Движение по Крымскому мосту перекрыто
20:54На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ
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