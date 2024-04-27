https://crimea.ria.ru/20240427/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-rabochuyu-subbotu-1136897937.html

Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу

⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T00:01

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крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 24 теплаВ Евпатории сухо. Ночью до +13, днем +19...21 градус.

https://crimea.ria.ru/20240426/ot-solntsa-k-livnyam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1136881561.html

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симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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