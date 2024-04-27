https://crimea.ria.ru/20240427/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-rabochuyu-subbotu-1136897937.html
Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T00:01
2024-04-27T00:01
2024-04-27T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 24 теплаВ Евпатории сухо. Ночью до +13, днем +19...21 градус.
https://crimea.ria.ru/20240426/ot-solntsa-k-livnyam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1136881561.html
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Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу
В субботу в Крыму будет сухо и до 24 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на побережье до +15, днем +19…24, в горах +13…18", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 24 тепла
В Евпатории сухо. Ночью до +13, днем +19...21 градус.