https://crimea.ria.ru/20240426/stalo-izvestno-sostoyanie-ranenykh-pri-atake-vsu-na-mnogoetazhku-v-tokmake-1136897591.html

Стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на многоэтажку в Токмаке

Стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на многоэтажку в Токмаке - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на многоэтажку в Токмаке

Трое пострадавших от удара украинских боевиков по многоэтажке в Токмаке прооперированы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T21:59

2024-04-26T21:59

2024-04-26T21:57

запорожская область

токмак

обстрелы всу

происшествия

евгений балицкий

новые регионы россии

новости

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Трое пострадавших от удара украинских боевиков по многоэтажке в Токмаке прооперированы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Разбор завалов на месте разрушенного многоэтажного дома продолжается, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, добавил Балицкий."Жители многоквартирного дома эвакуированы в пункт временного размещения, обеспечены всем необходимым, с гражданами работают социальные службы, психологи, волонтеры", - рассказал губернатор.Удар по жилому дому со стороны ВСУ был нанесен 25 апреля. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Сообщалось, что под завалами может находиться еще один человек, его судьба пока не известна.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской областиРебенок ранен при ударе ВСУ по ТаврийскуВСУ обстреляли поселок в Херсонской области – погибли двое

https://crimea.ria.ru/20240426/v-kakhovke-snaryad-vsu-popal-v-chastnyy-dom---pogib-chelovek-1136896774.html

запорожская область

токмак

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, токмак, обстрелы всу, происшествия, евгений балицкий, новые регионы россии, новости, здравоохранение в россии