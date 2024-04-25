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Ребенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Ребенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску
Ребенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Ребенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску
городу Таврийск Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T16:23
2024-04-25T16:23
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
общество
новые регионы россии
новости
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. 12-летний ребенок с ранениями шеи попал в больницу после атаке украинских боевиков по городу Таврийск Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также ударами поврежден газопровод в Таврийске. Кроме того, противник атаковал жилой сектор и инфраструктуру Новой Каховки с помощью беспилотников.Это повторная за день атака ВСУ по мирным городам Херсонщины. В четверг два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в селе Днепряны Новокаховского округа, сообщал ранее Сальдо. ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Утром в четверг в Запорожской области четверо маленьких детей остались сиротами после удара ВСУ по гражданскому автомобилю. Родители малышей погибли. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по поликлинике в КаховкеВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по ГорловкеВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, общество, новые регионы россии, новости, дети
Ребенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску

12-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по городу Таврийск - Сальдо

16:23 25.04.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по городу Таврийск Херсонской области
ВСУ ударили по городу Таврийск Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. 12-летний ребенок с ранениями шеи попал в больницу после атаке украинских боевиков по городу Таврийск Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Боевики украинских формирований сегодня нанесли террористический удар по городу Таврийск Новокаховского округа. В результате пострадал ребенок 12 лет. У мальчика осколочные ранения шеи, сейчас он находится в больнице", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также ударами поврежден газопровод в Таврийске.
Кроме того, противник атаковал жилой сектор и инфраструктуру Новой Каховки с помощью беспилотников.
Это повторная за день атака ВСУ по мирным городам Херсонщины. В четверг два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в селе Днепряны Новокаховского округа, сообщал ранее Сальдо.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Утром в четверг в Запорожской области четверо маленьких детей остались сиротами после удара ВСУ по гражданскому автомобилю. Родители малышей погибли.
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Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВладимир СальдоОбществоНовые регионы РоссииНовостидети
 
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