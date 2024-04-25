https://crimea.ria.ru/20240425/rebenok-ranen-pri-udare-vsu-po-tavriysku-1136855678.html

Ребенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску

Ребенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Ребенок ранен при ударе ВСУ по Таврийску

городу Таврийск Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T16:23

2024-04-25T16:23

2024-04-25T16:23

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

владимир сальдо

общество

новые регионы россии

новости

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136855226_0:310:960:850_1920x0_80_0_0_f09394471c93474bd070a0bc06ff14dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. 12-летний ребенок с ранениями шеи попал в больницу после атаке украинских боевиков по городу Таврийск Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также ударами поврежден газопровод в Таврийске. Кроме того, противник атаковал жилой сектор и инфраструктуру Новой Каховки с помощью беспилотников.Это повторная за день атака ВСУ по мирным городам Херсонщины. В четверг два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в селе Днепряны Новокаховского округа, сообщал ранее Сальдо. ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Утром в четверг в Запорожской области четверо маленьких детей остались сиротами после удара ВСУ по гражданскому автомобилю. Родители малышей погибли. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по поликлинике в КаховкеВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по ГорловкеВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, общество, новые регионы россии, новости, дети