https://crimea.ria.ru/20240420/vsu-nanesli-udar-po-poliklinike-v-kakhovke-1136713411.html

ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке

ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке - РИА Новости Крым, 20.04.2024

ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке

Украинские войска нанесли удар по поликлинике в Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T13:01

2024-04-20T13:01

2024-04-20T13:01

новости

каховка

павел филипчук

херсонская область

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по поликлинике в Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.В ночь на субботу два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Также в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.В четверг в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атакиВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке

каховка

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, каховка, павел филипчук, херсонская область, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу