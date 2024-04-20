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ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке - РИА Новости Крым, 20.04.2024
ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
Украинские войска нанесли удар по поликлинике в Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T13:01
2024-04-20T13:01
новости
каховка
павел филипчук
херсонская область
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по поликлинике в Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.В ночь на субботу два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Также в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.В четверг в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атакиВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, каховка, павел филипчук, херсонская область, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке

Украинские боевики обстреляли поликлинику в Херсонской области

13:01 20.04.2024
 
© Telegram Павел ФилипчукВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
© Telegram Павел Филипчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по поликлинике в Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Каховская поликлиника подверглась ночному обстрелу укронацистскими подразделениями ВСУ. Зверствам украинского фашистского режима против мирного населения нет оправданий", – написал Филипчук в своем Telegram-канале.

В ночь на субботу два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Также в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.
В четверг в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике.
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НовостиКаховкаПавел ФилипчукХерсонская областьБольницаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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