https://crimea.ria.ru/20240420/vsu-nanesli-udar-po-poliklinike-v-kakhovke-1136713411.html
ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке - РИА Новости Крым, 20.04.2024
ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
Украинские войска нанесли удар по поликлинике в Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T13:01
2024-04-20T13:01
2024-04-20T13:01
новости
каховка
павел филипчук
херсонская область
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136713471_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49fddd772272aa018da5339eb6f733c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по поликлинике в Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.В ночь на субботу два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Также в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.В четверг в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ в Алешках ранен мирный житель, в Голой Пристани распространились лесные пожары.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В частности, восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены при атаке Вооруженных сил Украины на центр Горловки в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атакиВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по Горловке
каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136713471_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_f4f5eb0aa09492406236e948bf55f180.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, каховка, павел филипчук, херсонская область, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке
Украинские боевики обстреляли поликлинику в Херсонской области