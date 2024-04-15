Рейтинг@Mail.ru
16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240415/16-pogibshikh-i-28-ranenykh-v-tokmake-zavershili-razbor-zavalov-posle-ataki-1136560241.html
16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки - РИА Новости Крым, 15.04.2024
16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
В результате террористической атаки ВСУ на Токмак, по последним данным, погибли 16 человек, пострадали 28. Аварийные работы на месте завалов завершены. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T12:21
2024-04-15T12:21
токмак
запорожская область
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136559996_0:63:1179:726_1920x0_80_0_0_301e33b8efd89c3f4c43bc7386df878e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В результате террористической атаки ВСУ на Токмак, по последним данным, погибли 16 человек, пострадали 28. Аварийные работы на месте завалов завершены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Балицкий поблагодарил подразделения МЧС, медиков, полиции, Росгвардии, коммунальные службы Токмака и волонтеров за круглосуточную помощь в поисковых работах. Утром 13 апреля три многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ. После удара в зданиях начался пожар. Разбор завалов и поиски погибших продолжались двое суток. Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.
https://crimea.ria.ru/20240413/chislo-pogibshikh-ot-ataki-vsu-na-tokmak-uvelichilos-do-desyati-1136524761.html
токмак
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136559996_64:0:1115:788_1920x0_80_0_0_7b609fc9cc36f46a707e12b9f56b5207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
токмак, запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости сво, новости
16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки

В результате атаки ВСУ по Токмаку 16 человек погибли и 28 получили ранения

12:21 15.04.2024
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Токмак
Последствия атаки ВСУ на Токмак
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В результате террористической атаки ВСУ на Токмак, по последним данным, погибли 16 человек, пострадали 28. Аварийные работы на месте завалов завершены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребенка. Всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий поблагодарил подразделения МЧС, медиков, полиции, Росгвардии, коммунальные службы Токмака и волонтеров за круглосуточную помощь в поисковых работах.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Токмак
Последствия атаки ВСУ на Токмак
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Последствия атаки ВСУ на Токмак
Утром 13 апреля три многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ. После удара в зданиях начался пожар. Разбор завалов и поиски погибших продолжались двое суток.
Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.
Разбор завалов в Токмаке
13 апреля, 13:34
Тела взрослого и ребенка извлекли из-под завалов в Токмаке - жертв уже 10
 
ТокмакЗапорожская областьЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Грозит ли России вспышка холеры – мнение Онищенко
13:15Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ
13:14В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
13:06Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
12:28Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля
12:2116 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
11:47Ждать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму
11:26В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
11:21На Крымском мосту остановили движение автомобилей
11:17В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину
11:10Ответный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация
10:49Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
10:30Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
10:02В Новороссийске в понедельник будут стрелять
09:56В Севастополе два бухгалтера 7 лет незаметно списывали деньги со счетов
09:21В части Симферополя на время ремонта отключат газ
09:11Паводки в России: район бедствия расширился
08:37Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова
08:19Передача Хрущевым Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка
07:52Вспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей
Лента новостейМолния