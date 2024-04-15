https://crimea.ria.ru/20240415/16-pogibshikh-i-28-ranenykh-v-tokmake-zavershili-razbor-zavalov-posle-ataki-1136560241.html

16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки

16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки - РИА Новости Крым, 15.04.2024

16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки

В результате террористической атаки ВСУ на Токмак, по последним данным, погибли 16 человек, пострадали 28. Аварийные работы на месте завалов завершены. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T12:21

2024-04-15T12:21

2024-04-15T12:21

токмак

запорожская область

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В результате террористической атаки ВСУ на Токмак, по последним данным, погибли 16 человек, пострадали 28. Аварийные работы на месте завалов завершены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Балицкий поблагодарил подразделения МЧС, медиков, полиции, Росгвардии, коммунальные службы Токмака и волонтеров за круглосуточную помощь в поисковых работах. Утром 13 апреля три многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ. После удара в зданиях начался пожар. Разбор завалов и поиски погибших продолжались двое суток. Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.

https://crimea.ria.ru/20240413/chislo-pogibshikh-ot-ataki-vsu-na-tokmak-uvelichilos-do-desyati-1136524761.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости сво, новости