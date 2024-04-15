16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
В результате атаки ВСУ по Токмаку 16 человек погибли и 28 получили ранения
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Токмак
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В результате террористической атаки ВСУ на Токмак, по последним данным, погибли 16 человек, пострадали 28. Аварийные работы на месте завалов завершены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребенка. Всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек", - написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий поблагодарил подразделения МЧС, медиков, полиции, Росгвардии, коммунальные службы Токмака и волонтеров за круглосуточную помощь в поисковых работах.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Токмак
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Последствия атаки ВСУ на Токмак
Утром 13 апреля три многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ. После удара в зданиях начался пожар. Разбор завалов и поиски погибших продолжались двое суток.
Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.