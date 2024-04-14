https://crimea.ria.ru/20240414/chislo-pogibshikh-v-rezultate-ataki-vsu-na-tokmak-uvelichilos-do-16-chelovek-1136538970.html

Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек

Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек

Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T09:22

2024-04-14T09:22

2024-04-14T09:34

токмак

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь переведены на стационарное лечение. Разбор завалов и поиски продолжаются.Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.Утром в субботу в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. К обеду число жертв удара достигло 10 человек - из-под завалов извлекли тела взрослого и ребенка.

https://crimea.ria.ru/20240413/v-tokmake-obnaruzhili-esche-odnogo-pogibshego---dvoe-propali-bez-vesti-1136533694.html

токмак

запорожская область

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2024

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токмак, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новости