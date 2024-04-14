Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240414/chislo-pogibshikh-v-rezultate-ataki-vsu-na-tokmak-uvelichilos-do-16-chelovek-1136538970.html
Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек
Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T09:22
2024-04-14T09:34
токмак
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0e/1136539234_0:63:1179:726_1920x0_80_0_0_c22d04f4814cb3f6d016bf3288caa8af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь переведены на стационарное лечение. Разбор завалов и поиски продолжаются.Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.Утром в субботу в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. К обеду число жертв удара достигло 10 человек - из-под завалов извлекли тела взрослого и ребенка.
https://crimea.ria.ru/20240413/v-tokmake-obnaruzhili-esche-odnogo-pogibshego---dvoe-propali-bez-vesti-1136533694.html
токмак
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0e/1136539234_64:0:1115:788_1920x0_80_0_0_cf616cf296b7d57d8adc8c18e03d064a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
токмак, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новости
Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек

Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16

09:22 14.04.2024 (обновлено: 09:34 14.04.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоРазбор завалов в Токмаке
Разбор завалов в Токмаке
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь переведены на стационарное лечение. Разбор завалов и поиски продолжаются.
Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. По одному миллиону рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей – тяжелораненые, 500 тысяч рублей – средней степени тяжести, 250 тысяч – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.
Утром в субботу в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. К обеду число жертв удара достигло 10 человек - из-под завалов извлекли тела взрослого и ребенка.
Разбор завалов в Токмаке
Вчера, 20:18
В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести
ТокмакВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26
20:43Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России
20:26Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани
20:02Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером
19:42Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
19:10Ливневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
18:39Куда попал Иран в Израиле: какие цели поражены гиперзвуковыми ракетами
18:11Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуострове
17:41Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Первенстве России по боксу
17:17Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условия
16:45Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение
16:12Уже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России
15:43Новая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВД
15:10Перед Крымским мостом растет очередь
14:56Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран
14:40Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ
14:14Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
13:55Украина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков
13:31Обмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодно
12:47Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР
Лента новостейМолния