https://crimea.ria.ru/20240413/chislo-pogibshikh-ot-ataki-vsu-na-tokmak-uvelichilos-do-desyati-1136524761.html
Тела взрослого и ребенка извлекли из-под завалов в Токмаке - жертв уже 10
Тела взрослого и ребенка извлекли из-под завалов в Токмаке - жертв уже 10 - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Тела взрослого и ребенка извлекли из-под завалов в Токмаке - жертв уже 10
Число жертв обстрела жилых кварталов Токмака в Запорожской области возросло до десяти. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T13:34
2024-04-13T13:34
2024-04-13T13:41
токмак
запорожская область
евгений балицкий
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Число жертв обстрела жилых кварталов Токмака в Запорожской области возросло до десяти. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак таким образом увеличилось до десяти, трое из них – дети.Ранее спасатели извлекли из-под завалов еще пятерых пострадавших. С ожогами и ранениями они были доставлены в медицинское учреждение. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Принято решение экстренно перевезти их в областную больницу.Утром в субботу в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. Власти региона сообщили о большом числе раненых и жертв, в том числе погибшем ребенке.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьЧитайте также на РИА Новости Крым:В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человекУдар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных домаОбстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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токмак, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Тела взрослого и ребенка извлекли из-под завалов в Токмаке - жертв уже 10
Число погибших от атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти - найдены тела ребенка и взрослого
13:34 13.04.2024 (обновлено: 13:41 13.04.2024)