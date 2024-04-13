https://crimea.ria.ru/20240413/chislo-pogibshikh-ot-ataki-vsu-na-tokmak-uvelichilos-do-desyati-1136524761.html

Тела взрослого и ребенка извлекли из-под завалов в Токмаке - жертв уже 10

Тела взрослого и ребенка извлекли из-под завалов в Токмаке - жертв уже 10 - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Тела взрослого и ребенка извлекли из-под завалов в Токмаке - жертв уже 10

Число жертв обстрела жилых кварталов Токмака в Запорожской области возросло до десяти. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T13:34

2024-04-13T13:34

2024-04-13T13:41

токмак

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Число жертв обстрела жилых кварталов Токмака в Запорожской области возросло до десяти. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак таким образом увеличилось до десяти, трое из них – дети.Ранее спасатели извлекли из-под завалов еще пятерых пострадавших. С ожогами и ранениями они были доставлены в медицинское учреждение. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Принято решение экстренно перевезти их в областную больницу.Утром в субботу в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. Власти региона сообщили о большом числе раненых и жертв, в том числе погибшем ребенке.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьЧитайте также на РИА Новости Крым:В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человекУдар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных домаОбстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу