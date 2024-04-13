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В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек
В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек
В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T11:08
2024-04-13T11:14
евгений балицкий
токмак
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По данным губернатора, пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу.Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ в Токмаке погибли шестеро взрослых и двое детей, 13 человек пострадали.Ранее в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. Власти региона сообщили о большом числе раненых и жертв, в том числе погибшем ребенке.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьЧитайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненыхУдар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных домаУкраинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20240413/v-tokmake-pogibli-8-chelovek-i-13-postradali-posle-udara-vsu-1136520882.html
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евгений балицкий, токмак, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия
В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек

В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек - Балицкий

11:08 13.04.2024 (обновлено: 11:14 13.04.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоРазбор завалов в Токмаке
Разбор завалов в Токмаке
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек. Слава Богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь", - написал он в своем ТГ-канале.
По данным губернатора, пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу.
Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ в Токмаке погибли шестеро взрослых и двое детей, 13 человек пострадали.
Ранее в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. Власти региона сообщили о большом числе раненых и жертв, в том числе погибшем ребенке.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
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