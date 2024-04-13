https://crimea.ria.ru/20240413/v-tokmake-spasateli-izvlekli-iz-pod-zavalov-esche-5-chelovek-1136521586.html

В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек

В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек

В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T11:08

2024-04-13T11:08

2024-04-13T11:14

евгений балицкий

токмак

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136521714_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_22e6b85dcd3850e3f86ec50b3c132dc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По данным губернатора, пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу.Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ в Токмаке погибли шестеро взрослых и двое детей, 13 человек пострадали.Ранее в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. Власти региона сообщили о большом числе раненых и жертв, в том числе погибшем ребенке.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьЧитайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненыхУдар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных домаУкраинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20240413/v-tokmake-pogibli-8-chelovek-i-13-postradali-posle-udara-vsu-1136520882.html

токмак

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, токмак, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия