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Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T19:37
2024-03-09T19:43
евгений балицкий
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
пологи
запорожская область
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.По информации губернатора, в данный момент на месте работают оперативные службы по ликвидации возгорания, после чего специалисты предприятия "Таврия-Энерго" приступят к восстановительным работам. "Ситуация на контроле, все силы задействованы на восстановлении критической инфраструктуры", - добавил он.
https://crimea.ria.ru/20240308/grossi-na-peregovorakh-s-putinym-prizval-k-voennoy-sderzhannosti-vozle-zaes-1135512018.html
пологи
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евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пологи, запорожская область, пожар, происшествия, новости
Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области

Балицкий сообщил о возгорании на электроподстанции в Пологах после атаки дронов

19:37 09.03.2024 (обновлено: 19:43 09.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено. Пострадавших нет", - написал он в своем ТГ-канале.
По информации губернатора, в данный момент на месте работают оперативные службы по ликвидации возгорания, после чего специалисты предприятия "Таврия-Энерго" приступят к восстановительным работам.
"Ситуация на контроле, все силы задействованы на восстановлении критической инфраструктуры", - добавил он.
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Евгений БалицкийБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПологиЗапорожская областьПожарПроисшествияНовости
 
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