https://crimea.ria.ru/20240309/ukrainskie-drony-atakovali-elektropodstantsiyu-v-zaporozhskoy-oblasti-1135523239.html
Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T19:37
2024-03-09T19:37
2024-03-09T19:43
евгений балицкий
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
пологи
запорожская область
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.По информации губернатора, в данный момент на месте работают оперативные службы по ликвидации возгорания, после чего специалисты предприятия "Таврия-Энерго" приступят к восстановительным работам. "Ситуация на контроле, все силы задействованы на восстановлении критической инфраструктуры", - добавил он.
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евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пологи, запорожская область, пожар, происшествия, новости
Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
Балицкий сообщил о возгорании на электроподстанции в Пологах после атаки дронов
19:37 09.03.2024 (обновлено: 19:43 09.03.2024)