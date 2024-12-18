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В Крыму родилась "королевская" двойня
В Крыму родилась "королевская" двойня - РИА Новости Крым, 18.12.2024
В Крыму родилась "королевская" двойня
В Крыму за минувшую неделю на свет появился 361 ребенок. Отделы ЗАГС зарегистрировали рождение двоен в Евпатории, Саках и в Белогорском районе. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T07:10
2024-12-18T07:10
2024-12-18T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за минувшую неделю на свет появился 361 ребенок. Отделы ЗАГС зарегистрировали рождение двоен в Евпатории, Саках и в Белогорском районе. Об этом сообщает минюст Крыма.В Симферополе родились 103 малыша, в Евпатории – 30, в Симферопольском районе – 25, в Керчи и в Белогорском районе – по 23, в Ялте и Саках – по 19, отметили в пресс-службе.Официально зарегистрировали свои отношения 154 пары. Средний возраст новобрачных – 25 лет для женщин и 28 для мужчин. Самой возрастной парой на прошлой неделе стали 79-летний жених и 77-летняя невеста.Ранее сообщалось, что в 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублейКак в Севастополе спасают недоношенных детейРекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медаль
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, демография, рождаемость, загс, минюст крыма, общество, новости крыма, семья
В Крыму родилась "королевская" двойня
В Крыму за неделю на свет появились три двойни
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за минувшую неделю на свет появился 361 ребенок. Отделы ЗАГС зарегистрировали рождение двоен в Евпатории, Саках и в Белогорском районе. Об этом сообщает минюст Крыма.
"Новорожденных мальчиков снова было больше, чем девочек: 196 и 165. Зарегистрировано рождение трех двоен, по одной в Евпатории – "королевская" Виктория и Артем, в Саках – девочки Сабина и Аделина и в Белогорском районе – также девочки Аделина и Айлин", – говорится в сообщении.
В Симферополе родились 103 малыша, в Евпатории – 30, в Симферопольском районе – 25, в Керчи и в Белогорском районе – по 23, в Ялте и Саках – по 19, отметили в пресс-службе.
Самыми редкими именами новорожденных стали Аря, Эюп, Айла, Климентий, Анесса, Анелия, Мэри, Лея.
Официально зарегистрировали свои отношения 154 пары. Средний возраст новобрачных – 25 лет для женщин и 28 для мужчин. Самой возрастной парой на прошлой неделе стали 79-летний жених и 77-летняя невеста.
Ранее сообщалось, что в 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли
Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия.
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