https://crimea.ria.ru/20241218/v-krymu-rodilas-korolevskaya-dvoynya-1142700547.html

В Крыму родилась "королевская" двойня

В Крыму родилась "королевская" двойня - РИА Новости Крым, 18.12.2024

В Крыму родилась "королевская" двойня

В Крыму за минувшую неделю на свет появился 361 ребенок. Отделы ЗАГС зарегистрировали рождение двоен в Евпатории, Саках и в Белогорском районе. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T07:10

2024-12-18T07:10

2024-12-18T07:10

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за минувшую неделю на свет появился 361 ребенок. Отделы ЗАГС зарегистрировали рождение двоен в Евпатории, Саках и в Белогорском районе. Об этом сообщает минюст Крыма.В Симферополе родились 103 малыша, в Евпатории – 30, в Симферопольском районе – 25, в Керчи и в Белогорском районе – по 23, в Ялте и Саках – по 19, отметили в пресс-службе.Официально зарегистрировали свои отношения 154 пары. Средний возраст новобрачных – 25 лет для женщин и 28 для мужчин. Самой возрастной парой на прошлой неделе стали 79-летний жених и 77-летняя невеста.Ранее сообщалось, что в 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублейКак в Севастополе спасают недоношенных детейРекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медаль

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, демография, рождаемость, загс, минюст крыма, общество, новости крыма, семья