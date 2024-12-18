https://crimea.ria.ru/20241218/novye-vybrosy-mazuta-zafiksirovany-v-anape-i-temryukskom-rayone-1142705700.html
Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе
Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе
Новые выбросы мазута на берег зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Министерство ГО и ЧС РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T09:06
2024-12-18T09:06
2024-12-18T09:20
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
анапа
краснодарский край
темрюкский район
черное море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
происшествия
мчс краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута на берег зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.Утром в среду работы по ликвидации последствий ЧС возобновили, к уборке береговой линии дополнительно привлекли 450 волонтеров. Уточняется, что на отдельных участках сотрудники МЧС не прекращали работать всю ночь. По информации МЧС России, работы осложняют сильный ветер и осадки. За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Участки с нефтепродуктами выявлены от поселка Веселовка до пляжа санатория "Сибур-Юг" в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве.В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны. Крушение танкеров в Керченском проливе и разлив нефтепродуктовВ воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пеленгас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливеУченые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазутаМазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации
анапа
краснодарский край
темрюкский район
черное море
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, анапа, краснодарский край, темрюкский район, черное море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, происшествия, мчс краснодарского края
Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе
В Анапе и Темрюкском районе зафиксировали новые выбросы мазута на береговую линию
09:06 18.12.2024 (обновлено: 09:20 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута на берег зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.
Утром в среду работы по ликвидации последствий ЧС возобновили, к уборке береговой линии дополнительно привлекли 450 волонтеров.
"Задействованы также спасатели и казаки – всего более тысячи человек. Из них сотрудников "Кубань-СПАС" 30 человек, а также 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на отдельных участках сотрудники МЧС не прекращали работать всю ночь.
По информации МЧС России, работы осложняют сильный ветер и осадки.
За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Участки с нефтепродуктами выявлены от поселка Веселовка до пляжа санатория "Сибур-Юг" в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве.
В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны.
Крушение танкеров в Керченском проливе и разлив нефтепродуктов
В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры
с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.
16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил
, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности
.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил
об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили
спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили
о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.
Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил
, что из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пеленгас.
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