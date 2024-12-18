https://crimea.ria.ru/20241218/spetspredstavitel-trampa-gotov-posetit-moskvu---smi-1142713321.html

Спецпредставитель Трампа готов посетить Москву - СМИ

Спецпредставитель Трампа готов посетить Москву - СМИ - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Спецпредставитель Трампа готов посетить Москву - СМИ

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлогг в следующем месяце планирует посетить Киев и готов нанести визит в... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T11:41

2024-12-18T11:41

2024-12-18T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлогг в следующем месяце планирует посетить Киев и готов нанести визит в Москву для мирных переговоров, сообщает Bloomberg.Потенциальная готовность Келлогга посетить Москву - необычный шаг для американского чиновника на фоне целого ряда санкций против России, отмечается в материале. При этом поездка, по словам источника, будет направлена на сбор информации, а не на реализацию какой-либо конкретной политической цели.Также планируется, что отставной генерал Келлогг, занимавший должности в органах национальной безопасности при первой администрации Трампа, посетит Лондон, Париж и Рим."В своей новой роли Келлоггу придется объяснять стратегию Трампа мировым лидерам, желающим понять, как может измениться подход США к конфликту", - уточняется в статье.После трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже Трамп заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.Он также заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях ТрампаКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликтаЧто хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, политика, украина, россия, новости, сша