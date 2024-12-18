https://crimea.ria.ru/20241218/armeniya-vyydet-iz-odkb-po-otmashke-gosdepa--aliev-1142715086.html

Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев

Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев

Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ. Такое... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T12:52

2024-12-18T12:52

2024-12-18T12:52

ильхам алиев

дмитрий киселев

россия

азербайджан

армения

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. До этого Пашинян заявлял, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации.По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени, поскольку Пашинян подконтролен Западу.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей АрменииВзаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – ПутинПроект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 90% - Пашинян

россия

азербайджан

армения

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, дмитрий киселев, россия, азербайджан, армения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), сша