https://crimea.ria.ru/20241218/armeniya-vyydet-iz-odkb-po-otmashke-gosdepa--aliev-1142715086.html
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев
Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ. Такое... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T12:52
2024-12-18T12:52
2024-12-18T12:52
ильхам алиев
дмитрий киселев
россия
азербайджан
армения
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. До этого Пашинян заявлял, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации.По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени, поскольку Пашинян подконтролен Западу.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей АрменииВзаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – ПутинПроект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 90% - Пашинян
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ильхам алиев, дмитрий киселев, россия, азербайджан, армения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), сша
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев
Алиев: Армения ждет отмашки Вашингтона для официального выхода из ОДКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.
"Армения понятно, куда идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным... единственная причина, по которой они не выходят де-юре, – потому что они еще не получили отмашки из госдепа. Как только получат, они выйдут", – сказал Алиев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
ранее заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. До этого Пашинян заявлял, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации.
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени, поскольку Пашинян подконтролен Западу.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.
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