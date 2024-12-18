Рейтинг@Mail.ru
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241218/armeniya-vyydet-iz-odkb-po-otmashke-gosdepa--aliev-1142715086.html
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев
Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ. Такое... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T12:52
2024-12-18T12:52
ильхам алиев
дмитрий киселев
россия
азербайджан
армения
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142714890_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_6c04226e059a8aeb94a410bbc86ab908.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. До этого Пашинян заявлял, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации.По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени, поскольку Пашинян подконтролен Западу.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей АрменииВзаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – ПутинПроект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 90% - Пашинян
россия
азербайджан
армения
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142714890_375:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_f70a35c5920c2f14d9a5fc9d92b8fb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильхам алиев, дмитрий киселев, россия, азербайджан, армения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), сша
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев

Алиев: Армения ждет отмашки Вашингтона для официального выхода из ОДКБ

12:52 18.12.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ "Скала-2024"
Учения ОДКБ Скала-2024
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.

"Армения понятно, куда идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным... единственная причина, по которой они не выходят де-юре, – потому что они еще не получили отмашки из госдепа. Как только получат, они выйдут", – сказал Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. До этого Пашинян заявлял, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении якобы не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации.
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени, поскольку Пашинян подконтролен Западу.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении
Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин
Проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 90% - Пашинян
 
Ильхам АлиевДмитрий КиселевРоссияАзербайджанАрменияОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)США
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:23Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов
19:01Ребенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
18:46"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата
18:34Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
18:27Запад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД
18:09Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14
17:51Четыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью
17:4710 ракет сбили над Ростовской областью – что известно
17:42В Сочи ввели режим ЧС
17:41Мазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров
17:23Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию
17:07Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов
16:54В Джанкое увековечили память героя СВО Руслана Быкова
16:50Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения
16:33Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года
16:19В центре Евпатории перекроют движение в четверг
15:47В Крыму просят у Путина ввести "Пушкинскую карту" для иностранцев
15:36В Крыму легковой автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"
15:13Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления
14:53НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов
Лента новостейМолния