https://crimea.ria.ru/20241209/vzaimodeystvie-v-odkb-vystraivaetsya-v-dukhe-soyuznichestva--putin-1142498503.html

Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин

Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин

Взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T18:22

2024-12-09T18:22

2024-12-09T18:22

владимир путин (политик)

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

новости

сотрудничество

политика

в мире

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что члены Организации твердо привержены задаче укрепления ОДКБ, повышения ее авторитета, роли обеспечения мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве.Российский лидер также подчеркнул, что вне зависимости от того, какая религия является главенствующей в той или иной стране, традиционные ценности в государствах ОДКБ в целом одинаковые.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин избран председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнениеГероизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ

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владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, сотрудничество, политика, в мире, россия, безопасность