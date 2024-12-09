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Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин
Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин
Взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T18:22
2024-12-09T18:22
2024-12-09T18:22
владимир путин (политик)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
сотрудничество
политика
в мире
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что члены Организации твердо привержены задаче укрепления ОДКБ, повышения ее авторитета, роли обеспечения мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве.Российский лидер также подчеркнул, что вне зависимости от того, какая религия является главенствующей в той или иной стране, традиционные ценности в государствах ОДКБ в целом одинаковые.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин избран председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнениеГероизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБ
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владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, сотрудничество, политика, в мире, россия, безопасность
Взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – Путин
Путин: взаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я бы хотел также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки", – сказал Путин на встрече с главами парламентов стран ОДКБ.
Он отметил, что члены Организации твердо привержены задаче укрепления ОДКБ, повышения ее авторитета, роли обеспечения мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве.
"Солидарно выступаем за формирование справедливого многополярного мироустройства, равной и неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития", – добавил президент РФ.
Российский лидер также подчеркнул, что вне зависимости от того, какая религия является главенствующей в той или иной стране, традиционные ценности в государствах ОДКБ в целом одинаковые.
"Мы это осознаем, мы это знаем, в том числе со времен еще Советского союза, когда все наши страны жили в составе единого государства", – отметил Путин.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями. По мере развития Организации укрепляется ее договорно-правовая база. Основополагающее значение имеют комплекс решений о создании коллективных сил, внешнеполитической координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинаркотическая стратегия.
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