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Пашинян сделал заявление о выходе Армении из ОДКБ
Пашинян сделал заявление о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Пашинян сделал заявление о выходе Армении из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. Об... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T10:56
2024-06-13T10:56
2024-06-13T10:56
никол пашинян
армения
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
политика
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его выступление в парламенте.В среду Пашинян обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в "союз-пузырь", члены которого якобы "планировали войну против Армении с Азербайджаном" и заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда посчитает нужным.При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заверил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из ОДКБ.Ранее Пашинян заявлял, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации.По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени. Запад, которому подконтролен Пашинян, решил, что пришло время для этого.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей АрменииРоссия по-прежнему считает Армению союзником – ЛавровПротесты в Армении за отставку Пашиняна – задержано более 200 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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никол пашинян, армения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, политика, безопасность
Пашинян сделал заявление о выходе Армении из ОДКБ
Армения может выйти из ОДКБ после заморозки членства в нем – Пашинян
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его выступление в парламенте.
"Следующим логичным шагом будет выход Армении из ОДКБ… Когда это произойдет, мы решим сами. Возможно, через месяц, через год, через три года", - сказал Пашинян.
В среду Пашинян обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в "союз-пузырь", члены которого якобы "планировали войну против Армении с Азербайджаном" и заявил, что Армения выйдет из ОДКБ
, когда посчитает нужным.
При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заверил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил
о выходе страны из ОДКБ.
Ранее Пашинян заявлял, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации.
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении
из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени. Запад, которому подконтролен Пашинян, решил, что пришло время для этого.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.
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