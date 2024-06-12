https://crimea.ria.ru/20240612/v-mid-armenii-obyasnili-zayavlenie-pashinyana-o-vykhode-iz-odkb-1138062274.html

В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ - РИА Новости Крым, 12.06.2024

В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T18:56

2024-06-12T18:56

2024-06-12T18:56

никол пашинян

армения

в мире

политика

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136688223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f9735a9300d49744b2ae2d16cae8699.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет РИА Новости.В среду Пашинян обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в "союз-пузырь", члены которого якобы "планировали войну против Армении с Азербайджаном" и заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда посчитает нужным.Пашинян заявлял ранее, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ).По нению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени. Запад, которому подконтролен Пашинян, решил, что пришло время для этого.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция в БРИКС: кому это выгодноПутин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей АрменииРоссия по-прежнему считает Армению союзником – Лавров

армения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, в мире, политика, организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости