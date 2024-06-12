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В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ
В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ
заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T18:56
2024-06-12T18:56
никол пашинян
армения
в мире
политика
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет РИА Новости.В среду Пашинян обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в "союз-пузырь", члены которого якобы "планировали войну против Армении с Азербайджаном" и заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда посчитает нужным.Пашинян заявлял ранее, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ).По нению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени. Запад, которому подконтролен Пашинян, решил, что пришло время для этого.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция в БРИКС: кому это выгодноПутин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей АрменииРоссия по-прежнему считает Армению союзником – Лавров
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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никол пашинян, армения, в мире, политика, организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости
В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

Пашинян не говорил о выходе Армении из ОДКБ – глава МИД республики

18:56 12.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкНеформальная встреча глав государств СНГ
Неформальная встреча глав государств СНГ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет РИА Новости.
В среду Пашинян обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в "союз-пузырь", члены которого якобы "планировали войну против Армении с Азербайджаном" и заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда посчитает нужным.

"Премьер-министр Республики Армения не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, он заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдем. Он заявил это, не больше и не меньше. Если, кто-то настаивает, что премьер-министр Республики Армения заявил, что Армения выходит из ОДКБ - ошибается", - сказал Мирзоян.

Пашинян заявлял ранее, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ).
По нению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени. Запад, которому подконтролен Пашинян, решил, что пришло время для этого.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.
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Никол ПашинянАрменияВ миреПолитикаОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Новости
 
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