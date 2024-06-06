https://crimea.ria.ru/20240606/turtsiya-v-briks-komu-eto-vygodno-1137906274.html

Турция в БРИКС: кому это выгодно

Турция в БРИКС: кому это выгодно - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Турция в БРИКС: кому это выгодно

Активизация вступления в БРИКС новых членов показывает, что этот союз способен стать "очень серьезным глобальным противовесом западным устремлениям". А... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T14:01

2024-06-06T14:01

2024-06-06T14:26

радио "спутник в крыму"

турция

брикс

мнения

александр ирхин

игорь диденко

политика

экономика

в мире

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137323460_154:160:3072:1801_1920x0_80_0_0_72ffee5b2ed2eec4a5a55325e23308ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Активизация вступления в БРИКС новых членов показывает, что этот союз способен стать "очень серьезным глобальным противовесом западным устремлениям". А присоединение к нему Турции, помимо несомненных плюсов для всех участников, станет вызовом Западу, откуда Анкара перестала получать инвестиции из-за своей национально ориентированной политики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали политолог, профессор СевГУ Александр Ирхин и член Международного союза экономистов Игорь Диденко.В Кремле приветствовали желании Турции вступить в БРИКС. На днях о намерении Анкары, находясь в Пекине, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Александр Ирхин отмечает, что Фидан, в прошлом руководитель национальной разведывательной организации, спецслужбы Турецкой Республики, заявив это, "провел очень хорошую и активную акцию, направленную на то, чтобы повысить ставки Турции на Западе"."Турция все-таки часть коллективного Запада, и в этом плане она диверсифицирует свои внешнеполитические и внешнеэкономические устремления, показывая, что может найти свое место, и весьма достойное, в лагере "коллективного Незапада", который формирует сейчас экономическую повестку и повестку новой мировой безопасности", – сказал Ирхин.При этом для Турции, которая нуждается в новом импульсе социально-экономического развития, вступление в БРИКС имеет, прежде всего, экономическую подоплеку, считает политолог. Причина в отсутствии в последнее время инвестиций в турецкую экономику со стороны Запада."Они закончились, потому что Запад понял, что дал импульс развитию более самостоятельной Турции, которая стала очень капризным союзником и по НАТО, и в целом в рамках коллективного Запада. Она показала свою способность и силу отстаивать сначала национальные интересы, а потом уже блоковые", – пояснил Ирхин.Это возможно, поскольку БРИКС – уникальное объединение, не ограничивающее своих участников в политических обязательствах, подчеркнул политолог.С его мнением согласен экономист Игорь Диденко. Он добавляет, что такая конструкция отношений, на которую делает ставку Турция, оставаясь кандидатом в ЕС и членом НАТО, в контексте перестройки мировой экономики как раз и отвечает новым реалиям многополярного мира.От взаимодействия с Евросоюзом и странами Запада Турция уже "получила и получает максимум", и рассчитывать на еще какое-то увеличение объемов торговли и дополнительные перспективы ей уже сложно, считает он. Но Анкаре необходимо решать проблему поставок энергоносителей, которые из-за беспрецедентной инфляции в стране сегодня очень дорогие.И в этом смысле БРИКС для Турции – это чрезвычайно выгодно, "как с точки зрения международной торговли и развития, так и внутриэкономических факторов". Тем более с учетом, что такие страны БРИКС как Китай, Россия и Индия – крупнейшие мировые экономики, в особенности по паритету покупательной способности", подчеркнул эксперт."При этом Турции интересны и Объединенные Арабские Эмираты, которые тоже недавно вступили в БРИКС, и другие страны", – добавил он.Для России, которая еще недавно была крупнейшим экономическим партнером Турции, такое расширение объединения тоже выгодно, уверен Диденко."Давление со стороны Запада немножко изменило товарные потоки и структуру турецкой торговли. И хотелось бы верить, что со вступлением Турции в БРИКС международное сотрудничество и торговля будет углубляться", – сказал он.По мнению Диденко, недавние активные вступления новых членов в БРИКС показали, "что этот союз может рассчитывать на то, чтобы стать глобальным противовесом очень серьезным каким-то западным устремлениям"."И здорово, что БИРКС принимает в свою среду Турцию с распростертыми объятиями. Если это произойдет, то это, конечно, большой плюс для объединения", – заключил эксперт.При этом для ЕС такой разворот Турции - "не самый лучший сценарий", заметил он.Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что БРИКС может стать альтернативой "недееспособной ООН". Читайте также на РИА Новости Крым: Сирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективу Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС

https://crimea.ria.ru/20240425/siriya-v-briks-v-mid-rf-otsenili-perspektivu-1136856191.html

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, брикс, мнения, александр ирхин, игорь диденко, политика, экономика, в мире, европейский союз (ес)